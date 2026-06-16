Газовий гігант розкрив план дій на випадок відкриття Ормузької протоки

Напередодні США та Іран досягли рамкової мирної угоди, яка передбачає відкриття Ормузької протоки – ключового маршруту для торгівлі енергоносіями. На цьому тлі один із найбільших експортерів зрідженого природного газу у світі вже готується до швидкого відновлення постачань.

Що відомо про плани Катару

Про це у вівторок, 16 червня, повідомили в Bloomberg. Деталі журналістам розповіли обізнані джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки не мають повноважень спілкуватися з пресою. Водночас державна компанія QatarEnergy наразі публічно не коментувала цю інформацію.

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Катар нібито вже навіть інформував своїх покупців про темпи потенційного нарощення виробництва ЗПГ:

до 50% потужностей – через місяць після відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці;

і до близько 80% потужностей – ще через місяць.

Щоправда, повністю повернутися до довоєнних обсягів країні найближчим часом не вдасться. За словами джерел, під час іранських ракетних ударів у березні було пошкоджено дві виробничі лінії, відновлення яких може тривати роками.

Нагадаємо, йдеться про комплекс Ras Laffan — найбільший у світі об'єкт зі зрідження природного газу. Торік він забезпечував майже 20% світового споживання, однак зупинив роботу після атаки в перший тиждень війни на Близькому Сході й відтоді переважно простоював. Це вдарило по репутації Катару як одного з найнадійніших постачальників цього енергоносія, тож підґрунтя для швидкого перезапуску виробництва там готували ще з квітня.

Відновлення роботи катарського комплексу може принести полегшення для світового ринку, який досі відчуває наслідки ескалації. І хоча США та Іран уже погодили рамки мирної угоди, ціни на газ в Азії та Європі досі помітно вищі за довоєнний рівень.