Що відомо про плани Катару
Про це у вівторок, 16 червня, повідомили в Bloomberg. Деталі журналістам розповіли обізнані джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки не мають повноважень спілкуватися з пресою. Водночас державна компанія QatarEnergy наразі публічно не коментувала цю інформацію.
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Катар нібито вже навіть інформував своїх покупців про темпи потенційного нарощення виробництва ЗПГ:
- до 50% потужностей – через місяць після відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці;
- і до близько 80% потужностей – ще через місяць.
Щоправда, повністю повернутися до довоєнних обсягів країні найближчим часом не вдасться. За словами джерел, під час іранських ракетних ударів у березні було пошкоджено дві виробничі лінії, відновлення яких може тривати роками.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Нагадаємо, йдеться про комплекс Ras Laffan — найбільший у світі об'єкт зі зрідження природного газу. Торік він забезпечував майже 20% світового споживання, однак зупинив роботу після атаки в перший тиждень війни на Близькому Сході й відтоді переважно простоював. Це вдарило по репутації Катару як одного з найнадійніших постачальників цього енергоносія, тож підґрунтя для швидкого перезапуску виробництва там готували ще з квітня.
Відновлення роботи катарського комплексу може принести полегшення для світового ринку, який досі відчуває наслідки ескалації. І хоча США та Іран уже погодили рамки мирної угоди, ціни на газ в Азії та Європі досі помітно вищі за довоєнний рівень.
- Цікаво, що потенційне відкриття Ормузької протоки не всім обіцяє вигоду. Наприклад, для китайських виробників алюмінію, які за останні місяці наростили випуск до рекордного рівня на тлі дефіциту постачань із Близького Сходу, це може обернутися скороченням експорту та посиленням конкуренції.
- Окрім того, непрості часи, ймовірно, чекають і на китайські нафтопереробні заводи. Попит на пальне в країні залишається під тиском через стрімке поширення електромобілів.