Близькосхідні країни обережно відновлюють експорт газу через Ормузьку протоку

Конфлікт між США та Іраном уже кілька місяців фактично паралізує рух через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі ЗПГ. Попри ризики та майже повне припинення судноплавства, країни регіону не відмовляються від спроб доставляти паливо своїм найбільшим клієнтам.

Хто пройшов Ормузьку протоку?

Так, останніми днями через протоку змогли пройти щонайменше три газові танкери. Деталі повідомили в Bloomberg.

Наприклад, танкер Al Rayyan після проходження Ормузької протоки помітили поблизу узбережжя Оману 25 травня. Тепер судно прямує до Китаю, який торік був найбільшим покупцем катарського зрідженого природного газу. Цікаво, що під час перебування біля експортного термінала Ras Laffan 22 травня в Катарі воно тимчасово припинило передавати сигнал.

Ще один танкер Fuwairit, завантажений катарською сировиною наприкінці березня, перетнув протоку між 24 та 25 травня. Під час руху він також зникав із систем відстеження, а згодом знову з'явився поблизу Оману. Пунктом призначення є Пакистан.

Напередодні у ЗМІ також писали про перше від початку війни на Близькому Сході судно зі зрідженим газом для Індії, яке пройшло Ормузьку протоку. Щоправда, Al Hamra везе партію з експортного термінала Das Island в ОАЕ.

Через безпекові ризики більшість танкерів проходять через цей важливий маршрут із вимкненими транспондерами, аби не розкривати свого місцеперебування. Успішні спроби є, але вони поки становлять лише незначну частину довоєнних торговельних потоків.

З моменту початку ударів по Ірану було зафіксовано лише сім суден із ЗПГ, які змогли пройти через цей водний шлях (Ормузьку протоку – 24 Канал), тоді як до конфлікту щодня його залишали приблизно три танкери,

– зауважили журналісти.

Довідка: Al Rayyan належить Kawasaki Kisen Kaisha, а Fuwairit – спільному підприємству, до якого входить Mitsui OSK Lines. Ці компанії разом із QatarEnergy оперативно не відповіли на запити про коментар.

До слова, Катару тривалий час не вдавалося відправляти вантажі через Ормузьку протоку, і судна були вимушені повертатися назад. Лише в першій половині травня один із його газових танкерів уперше від початку війни зміг пройти цим маршрутом – Al Kharaitiyat, що дало обережні надії на відновлення експорту.