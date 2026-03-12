Зафіксовано низку пошкоджень: Ощадбанк повернув затримані в Угорщині інкасаторські автомобілі

Інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які незаконно затримали в Угорщині, вже передали представникам банку та українським дипломатам. Після повернення в автомобілях зафіксували низку пошкоджень обладнання.

Про це йдеться в офіційній заяві Ощадбанку.

Що вдалося повернути Україні?

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) повернула автомобілі та частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

Наразі юридичні представники Ощадбанку вже провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей: після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків.

В Ощадбанку також наголосили, що гроші та цінності, зокрема 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота, все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку,

– йдеться в заяві.

За словами пресслужби банку, певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що одного з працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в Угорщині, госпіталізували в критичному стані. Україна також заявляла про грубе поводження із затриманими.

Скандал з інкасаторами в Угорщині: коротко