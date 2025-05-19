Чи впливає прописка на право успадкування майна

Чимало українців впевнені, що якщо людина зареєструє місце свого проживання у конкретному житлі, то у неї автоматично виникає право власності на таке майно. Ба більше, вважається, що потім особа має право претендувати на спадщину у цьому майні.

Чи впливає прописка на право на спадок

Однак це твердження є помилковим, пише 24 Канал з посиланням на правозахисницю Нероду Аллу.

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Річ у тім, що реєстрація не породжує право власності на майно. Також прописка не створює підстав для спадкування.

Загалом реєстрація надає право лише користування та проживання і все,

– йдеться на сайті адвокатки.

Право власності може виникати лише на підставі:

Рішення суду про визнання права на майно, яке набрало законної сили.

Договорів (дарування, обмін, купівля-продаж).

Спадкування (за заповітом чи за законом).

На підставі закону.

Важливо! Тобто якщо зареєструвати людину у своєму майні, то у неї не створюється автоматично право на майно.