Без цього виплати можуть зупинити: ПФУ попередив пенсіонерів за кордоном

Пенсійний фонд України звернувся до громадян, які отримують пенсію та перебувають за кордоном. Для збереження виплат необхідно виконати одну важливу умову. Що саме потрібно зробити, читайте далі.

Що треба зробити, аби не втратити українську пенсію за кордоном?

Українські пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами країни, повинні щороку проходити процедуру фізичної ідентифікації, щоб підтвердити право на отримання пенсійних виплат, повідомляє Пенсійний фонд України.

Зробити це необхідно до 31 грудня, інакше нарахування пенсії можуть тимчасово призупинити. Річ у тім, що ідентифікація є частиною механізму контролю за виплатами та дозволяє державі переконатися, що пенсіонер дійсно має право на отримання коштів.

Важливо! Така процедура стосується громадян, які тривалий час перебувають за кордоном, зокрема понад 183 дні на рік, або отримали статус тимчасового захисту чи біженця через війну, але при цьому не оформили постійне проживання за межами України.

Як пройти ідентифікацію дистанційно?

Пенсійний фонд пропонує кілька способів підтвердити особу без необхідності повертатися до України. Найпоширеніший варіант нині це онлайн-ідентифікація через вебпортал ПФУ із застосуванням "Дія.Підпису".

Для цього потрібно:

перейти на портал електронних послуг ПФУ;

обрати авторизацію через “Дія.Підпис”;

відсканувати QR-код у застосунку “Дія”;

пройти фотоперевірку;

підтвердити вхід п’ятизначним кодом електронного підпису.

Після завершення авторизації система автоматично фіксує факт проходження ідентифікації в особистому кабінеті користувача. Аналогічну процедуру можна виконати також через мобільний застосунок Пенсійного фонду України, використовуючи той самий інструмент електронного підпису та фотоперевірку.

Чи можна пройти перевірку через відеозв’язок?

Ще один варіант проходження перевірки – це відеоідентифікація з працівником Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати заявку через портал ПФУ або звернутися до контакт-центру.

Після реєстрації заявнику надсилають інформацію про дату та час сеансу відеозв’язку. Під час онлайн-зустрічі пенсіонеру необхідно:

відповісти на кілька запитань співробітника фонду;

показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

За результатами такого відеоінтерв’ю приймається рішення про підтвердження особи та подальше продовження виплат.

Нагадуємо! Окремо діє також вимога від Пенсійного фонду щодо громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій, у тому числі за кордон, повинні підтвердити, що вони не отримують пенсійні виплати від Російської Федерації.

