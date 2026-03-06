Хто з українців може отримати грошову компенсацію?

Виплати передбачені для роботодавців, про що повідомляють на сайті Державної служби зайнятості.

Але для тих, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану. Мова йде про ВПО, що отримали такий статус після 24 лютого 2022 року.

Зокрема для отримання коштів, роботодавці (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) мають виконати такі умови:

офіційно працевлаштувати ВПО;

сплачувати єдиний соціальний внесок;

не мати заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску;

вчасно подавати податкову звітність.

Зверніть увагу! Компенсація не надається роботодавцям, які є бюджетними установами або фондами соціального страхування.

Водночас ВПО не обов’язково бути зареєстрованим в центрі зайнятості як безробітній.

Виплата здійснюється на рахунок роботодавця щомісячно протягом 3 місяців. А якщо особа працевлаштувала ВПО з інвалідністю – 6 місяців.

Роботодавці, які провадять свою діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях таку компенсацію отримуватимуть упродовж 6 місяців за кожного працевлаштованого ВПО,

– пояснили у службі зайнятості.

Розмір компенсації становить одну мінімальну заробітну. Таку виплату можна отримати за повний місяць роботи кожного працевлаштованого ВПО.

Нагадаємо! У 2026 році в Україні зросла мінімальна зарплата. Востаннє її розмір переглядали ще у 2024 році. З 1 січня поточного року розмір збільшили з 8 тисяч до 8 647 гривень. Зокрема погодинна оплата зросла з 48 до 52 гривень. Про це йдеться у Державному бюджеті України на 2026 рік.

Що ще слід знати роботодавцям?