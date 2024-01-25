"Це елемент виживання": Стефанішина розповіла чи отримає Україна 50 мільярдів євро від ЄС

15 грудня на саміті ЄС Угорщина наклала вето на виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС. В уряді відповіли, чи є шанс в нашої держави таки отримати цю допомогу.

Міністерка євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Київ очікує на повний консенсус з боку усіх держав-членів ЄС щодо виділення 50 мільярдів євро під час засідання Європейської ради 1 лютого. Про це вона повідомила під час робочого візиту до Брюсселю, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чекаємо на позитивні новини

Стефанішина розповіла, що Україна та Брюссель працюють над ухваленням позитивного рішення для нашої держави. Зокрема, президент Зеленський окремо проведе переговори з лідерами держав-членів ЄС. Також готується зустріч міністра закордонних справ і керівника Офісу президента з колегою з Будапешту.

За словами міністра, європейські лідери відчувають тиск через відсутність рішення щодо фінансової допомоги з боку США.

Одне з основних фінансових рішень буде ухвалено вже 1 лютого. На початку березня це рішення має бути затверджено Європейським парламентом, і лише в такому графіку ми можемо отримати відповідне фінансування швидко. Для нас це не допомога. Це елемент виживання,

– наголосила Стефанішина.

Вона додала, що в ЄС також тривають дискусії щодо збільшення Європейського фонду миру для України і можливо до кінця лютого буде ухвалене відповідне рішення.

Нагадаємо, що вчора, 24 січня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо побував в Ужгороді, де провів переговори із главою українського уряду Шмигалем. За результатами цієї зустрічі, Словаччина пообіцяла не блокувати виділення Києву 50 мільярдів від ЄС.

Чи розморозять кошти для Угорщини для уникнення її вето на 50 мільярдів для України

Єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан під час засідання комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю заявив, що Єврокомісія не планує розморожувати кошти для Будапешта із заблокованих фондів напередодні саміту 1 лютого.

Понад 22 мільярди євро з Фонду згуртованості для Будапешта більше як рік перебувають під заморозкою.

Як зазначив єврокомісар, Угорщина досі не повідомила про виконання необхідних реформ у сфері права.

Зазначимо, що раніше у Будапешті називали розмороження усіх своїх коштів умовою для зняття вето на допомогу Україні.