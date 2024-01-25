Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Стефанішина зазначила, що хоче аби Орбан побачив Україну очима українців і решти світу.

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Важливий візит Орбана

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що для української сторони візит угорського лідера є дуже важливим, оскільки за 14 років, з моменту його останнього візиту, країна дуже змінилася.

Для мене принципово побачити прем'єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних рішень для України. Для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якою її бачать світ і українці,

– сказала міністерка.

Вона наголосила, що українська сторона знаходиться в постійному контакті з угорською стороною. Зокрема, закон про національні меншини, який ухвалила Україна, Угорщина визнала ефективним і якісним. Крім того, під час зустрічі в Ужгороді, Київ обговорить майбутнє головування Будапешту в Раді ЄС з липня цього року.

Орбан та Україна