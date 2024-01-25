Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Стефанішина зазначила, що хоче аби Орбан побачив Україну очима українців і решти світу.
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Важливий візит Орбана
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що для української сторони візит угорського лідера є дуже важливим, оскільки за 14 років, з моменту його останнього візиту, країна дуже змінилася.
Для мене принципово побачити прем'єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних рішень для України. Для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якою її бачать світ і українці,
– сказала міністерка.
Вона наголосила, що українська сторона знаходиться в постійному контакті з угорською стороною. Зокрема, закон про національні меншини, який ухвалила Україна, Угорщина визнала ефективним і якісним. Крім того, під час зустрічі в Ужгороді, Київ обговорить майбутнє головування Будапешту в Раді ЄС з липня цього року.
Орбан та Україна
- Раніше Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні від Євросоюзу у вигляді 50 мільярдів євро. Орбан тоді заявив, що це "порушення" суверенітету і національних інтересів ЄС". Він зазначив, що "невідомо, що станеться через чверть року",
- Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила впевненість, що Орбан не блокуватиме передачу цих коштів у майбутньому. Глава МЗС Угорщини дав "позитивний сигнал" щодо цього питання.
- Наприкінці січня планується зустріч між главою МЗС України Дмитром Кулебою та угорським колегою Петером Сійярто на Закарпатті. Однак експерти переконані, що ця зустріч не дасть значних результатів. Водночас триває підготовка до розмови Орбана та Зеленського.