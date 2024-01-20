Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що це вже не перше голосування, яке засуджує поведінку Орбана та його уряду.

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Важливо, щоб євродепутати таки дотиснули це питання – і Орбан мав конкретні юридичні наслідки. Адже його поведінка – просто ганебна.

Це вже не перше таке голосування, яке засуджує поведінку Угорщини. Переважна більшість європарламентаріїв засуджує ганебну поведінку Орбана. Цікаво, що навіть троє депутатів від угорської опозиції проголосували "за". Це – політичний тиск на Орбана. І все це робиться правильно. Важливо, щоб був не лише політичний тиск, але й юридичний,

– підкреслив Томпа.

Чи можуть змінитися відносини Угорщини та України

Як нагадав Томпа, наприкінці січня планується зустріч між главою МЗС України Дмитро Кулебою та угорським колегою Петером Сіярто на Закарпатті. Не варто очікувати тут великих сподівань. Угорщина навряд чи змінить свою політику. Зустріч в Україні тут є, швидше, простою відповіддю на запрошення.

Не варто сподіватися на якесь диво. Єдине, на що можемо сподіватися, – це коли сильні держави на кшталт Німеччини, Франції нарешті візьмуться за Орбана та змусять його діяти демократично,

– сказав Томпа.

Загалом Угорщина зараз є дещо розколотою. Є демократичний Будапешт, де повністю підтримують Україну, і "кріпацька орбанівська" Угорщина. Там постійно ставлять палки у процес допомоги Києву.

Вже зараз Орбан намагається блокувати виділення 50 мільярдів євро для України від ЄС. Але найцікавіше, що внесок Угорщини там не такий і значний. Вже лунали думки, що тут можна взагалі обійтися без Орбана.

Із цих 50 мільярдів на частку Угорщини припадає десь 500 мільйонів. Вже говорили у деяких європейських країнах, що можна обійтися без Угорщини. Орбан цього би не хотів. В Угорщині в пресі вже є сигнали, що він буцімто готовий не блокувати гроші. Але знову починає торгуватися, що потрібно це все щорічно переглядати… Черговий ганебний крок від нього,

– зазначив Томпа.

В ЄС критикують Орбана: коротко