Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что это уже не первое голосование, осуждающее поведение Орбана и его правительства.

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Важно, чтобы евродепутаты все-таки дожали этот вопрос – и у Орбана были конкретные юридические последствия. Ведь его поведение – просто позорное.

Это уже не первое такое голосование, осуждающее поведение Венгрии. Подавляющее большинство европарламентариев осуждает позорное поведение Орбана. Интересно, что даже три депутата от венгерской оппозиции проголосовали "за". Это политическое давление на Орбана. И все это делается верно. Важно, чтобы было не только политическое давление, но и юридическое,

– подчеркнул Томпа.

Могут ли измениться отношения Венгрии и Украины

Как напомнил Томпа, в конце января планируется встреча между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и венгерским коллегой Петером Сийярто на Закарпатье. Не стоит ожидать здесь больших надежд. Венгрия вряд ли изменит свою политику. Встреча в Украине здесь, скорее, простой ответ на приглашение.

Не стоит надеяться на какое-нибудь чудо. Единственное, на что можем надеяться, – это когда сильные государства типа Германии, Франции наконец-то возьмутся за Орбана и заставят его действовать демократически,

– сказал Томпа.

В целом Венгрия сейчас несколько расколота. Есть демократический Будапешт, где полностью поддерживают Украину, и "крепостная орбановская" Венгрия. Там постоянно ставят палки в процесс помощи Киеву.

Уже сейчас Орбан пытается блокировать выделение 50 млрд евро для Украины от ЕС. Но самое интересное, что вклад Венгрии там не столь и значителен. Уже звучали мысли, что можно обойтись без Орбана.

Из этих 50 миллиардов на долю Венгрии приходится около 500 миллионов. Уже в некоторых европейских странах говорили, что можно обойтись без Венгрии. Орбан бы этого не хотел. В Венгрии в прессе уже есть сигналы, что он готов не блокировать деньги. Но снова начинает торговаться, что нужно это все ежегодно пересматривать… Очередной позорный шаг от него

– отметил Томпа.

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