У січні кешбеку не буде: коли українці отримають кошти

У грудні українці "заробили" рекордну суму кешбеку. Загалом їм вдалося накопичити 436 мільйонів гривень.

Коли надійде грудневий кешбек

"Національний кешбек", який було накопичено у грудні, на 180 мільйонів більший за листопадовий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! "Національний кешбек" складає 10% від вартості певних товарів. Йдеться про продукцію від партнерів програми. Максимум за місяць можна вивести 3 000 гривень кешбеку.

Кошти полетять на картки наприкінці лютого – не переймайтеся, жодних затримок, це лише особливості бюджетного процесу,

– йдеться у повідомленні на порталі Дія.

Цей кешбек можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

донати;

покупку облігацій;

оплату медичних послуг (у тому числі і ветеринарних);

абонентських послуг;

покупку певних товарів;

спорт;

освіту;

розваги тощо.

Зверніть увагу! У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь 4,5 мільйони українців.