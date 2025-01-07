Коли надійде грудневий кешбек
"Національний кешбек", який було накопичено у грудні, на 180 мільйонів більший за листопадовий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Нагадаємо! "Національний кешбек" складає 10% від вартості певних товарів. Йдеться про продукцію від партнерів програми. Максимум за місяць можна вивести 3 000 гривень кешбеку.
Кошти полетять на картки наприкінці лютого – не переймайтеся, жодних затримок, це лише особливості бюджетного процесу,
– йдеться у повідомленні на порталі Дія.
Цей кешбек можна витратити на:
- оплату комунальних послуг;
- донати;
- покупку облігацій;
- оплату медичних послуг (у тому числі і ветеринарних);
- абонентських послуг;
- покупку певних товарів;
- спорт;
- освіту;
- розваги тощо.
Зверніть увагу! У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь 4,5 мільйони українців.