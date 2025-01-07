Коли надійде грудневий кешбек

"Національний кешбек", який було накопичено у грудні, на 180 мільйонів більший за листопадовий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! "Національний кешбек" складає 10% від вартості певних товарів. Йдеться про продукцію від партнерів програми. Максимум за місяць можна вивести 3 000 гривень кешбеку.

Кошти полетять на картки наприкінці лютого – не переймайтеся, жодних затримок, це лише особливості бюджетного процесу,
– йдеться у повідомленні на порталі Дія.

Цей кешбек можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • донати;
  • покупку облігацій;
  • оплату медичних послуг (у тому числі і ветеринарних);
  • абонентських послуг;
  • покупку певних товарів;
  • спорт;
  • освіту;
  • розваги тощо.

Зверніть увагу! У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь 4,5 мільйони українців.