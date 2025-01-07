Когда поступит декабрьский кэшбек

"Национальный кэшбек", который был накоплен в декабре, на 180 миллионов больше ноябрьского, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Напомним! "Национальный кэшбек" составляет 10% от стоимости определенных товаров. Речь идет о продукции от партнеров программы. Максимум за месяц можно вывести 3 000 гривен кэшбека.

Средства полетят на карты в конце февраля – не переживайте, никаких задержек, это лишь особенности бюджетного процесса,

– говорится в сообщении на портале Дия.

Этот кэшбек можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

донаты;

покупку облигаций;

оплату медицинских услуг (в том числе и ветеринарных);

абонентских услуг;

покупку определенных товаров;

спорт;

образование;

развлечения и так далее.

Обратите внимание! В программе "Национальный кэшбек" принимают участие 4,5 миллиона украинцев.