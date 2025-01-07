Когда поступит декабрьский кэшбек
"Национальный кэшбек", который был накоплен в декабре, на 180 миллионов больше ноябрьского, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
Читайте также Энергокризис в Приднестровье: в Молдове обвинили Россию в дезинформации о ситуации
Напомним! "Национальный кэшбек" составляет 10% от стоимости определенных товаров. Речь идет о продукции от партнеров программы. Максимум за месяц можно вывести 3 000 гривен кэшбека.
Средства полетят на карты в конце февраля – не переживайте, никаких задержек, это лишь особенности бюджетного процесса,
– говорится в сообщении на портале Дия.
Этот кэшбек можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- донаты;
- покупку облигаций;
- оплату медицинских услуг (в том числе и ветеринарных);
- абонентских услуг;
- покупку определенных товаров;
- спорт;
- образование;
- развлечения и так далее.
Обратите внимание! В программе "Национальный кэшбек" принимают участие 4,5 миллиона украинцев.