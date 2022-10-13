Овочі зросли у ціні у 2,5 раза: економіст пояснив, чому так сталось

Споживчий кошик українця продовжує дорожчати. Зокрема, овочі зросли у ціні у 2,5 раза.

Передовсім на ціни впливають нові реалії, у яких перебуває Україна. Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.

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На зростання цін впливає війна

За словами економіста, від початку повномасштабного вторгнення Національний банк України надрукував 315 мільярдів гривень, щоб перекрити ті дефіцити, які сьогодні існують. Ця ситуація зумовлена тими обставинами, в яких сьогодні існує Україна.

Інфляція нікуди не поділася. Загальна кількість грошової маси, яка з'явилася в обігу, безперечно, тисне на реальні ціни,

– зауважив економіст.

На його думку, не варто чекати, що ситуація покращиться найближчим часом. "Доки йде війна, Нацбанк змушений буде перекривати дефіцит коштів, необхідних для забезпечення безпеки й оборони, коштом емісії", – пояснив Пендзин.

Згідно з умовами надання нам макрофінансової допомоги ми не можемо витратити жодної копійки на безпеку й оборону. Ці кошти призначені лише для соціальної складової.

Пендзин наголосив, що війну ми фінансуємо коштом власних податків та зборів. Щомісяця приблизний обсяг видатків на безпеку та оборону становить від 110 до 125 мільярдів гривень.

"Ми збираємо 95 мільярдів податками й зборами. Ми маємо розуміти, що ця різниця має звідкись братися – або воєнні облігації – це 8%, або емісія Нацбанку – 18% від загального обсягу доходів загального бюджету України", – пояснив він.

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