Швейцарія схвалила пакет енергетичної допомоги: яку підтримку незабаром отримає Україна
- Швейцарія схвалила енергетичну допомогу для України вартістю до 32 мільйонів франків.
- Допомога включає постачання до 80 дизельних генераторів та матеріалів для підприємств теплопостачання у чотирьох містах, які постраждали від енергетичної кризи.
Найближчими тижнями швейцарські компанії постачатимуть в Україну високопродуктивні генератори та енергетичні модулі. Таким чимно Берн прагне підтримати країну в складній ситуації.
Яку допомогу надасть Швейцарія?
На запит уряду України Федеральна рада 11 лютого схвалила допомогу з граничною вартістю до 32 мільйонів швейцарських франків, про що повідомила пресслужба уряду Швейцарії.
Читайте також "Злочини, рівноцінні геноциду": у ЄС вимагають нових санкцій проти Росії за "холодомор"
Наголошується, що на початку 2026 року Україна оголосила про надзвичайну ситуацію в енергетиці. Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі український уряд звернувся до президента Швейцарії Гі Пармелена та голови Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассіса з проханням про термінову підтримку для подолання гострої енергетичної кризи.
Пакет допомоги буде використаний для закупівлі, постачання та встановлення 18 енергетичних модулів на природному газі, а також супутнього обладнання й витратних матеріалів. Це означає, що виробництво електроенергії в Україні може розпочатися одразу після встановлення.
Зверніть увагу! Модулі будуть передані підприємствам теплопостачання у чотирьох великих містах, які особливо постраждали від енергетичної кризи.
Швейцарські компанії також постачають до 80 дизельних генераторів різної потужності. Частину з них буде передано Міністерству розвитку України, яке розподілятиме їх за пріоритетністю.
Додаткові генератори та мобільні обігрівачі будуть надані Державній службі України з надзвичайних ситуацій,
– додали у тексті.
Зокрема необхідні 32 мільйонів швейцарських франків на закупівлю матеріалів, транспортування та координацію виділяються з наявного бюджету Державного секретаріату з економічних питань для співпраці зі швейцарським приватним сектором з метою підтримки України в межах країнової програми для України.
Важливо! З лютого 2022 року Швейцарія надала 900 мільйонів швейцарських франків на програми міжнародного співробітництва в Україні та сусідніх країнах.
Хто ще надавав енергетичну допомогу?
Нагадаємо, що нещодавно Україні надала допомогу Австрія. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Наголошується, що Австрія вже оголосила про додаткові 3 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Також міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що високо цінує загальний внесок Австрії в розмірі 15,5 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.
Зокрема представники Відня та Києва обговорили потреби України в умовах надзвичайного стану в енергетиці. Зокрема сторони домовились передивитись усі нагальні потреби щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.
Яку ще допомогу останнім часом отримувала Україна?
- Нещодавно Нідерланди збільшили внесок до Фонду підтримки енергетики України – на 35 мільйонів євро, Так країна довела загальний обсяг до 100 мільйонів євро.
- Також Україні надали 300 генераторів загальною потужністю 1.6 мегаватів та вартістю понад 417 тисяч євро від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі. Допомога від союзників передбачена для регіонів, які найбільше потребують резервного живлення.