Жодних затримок із санкціями проти Росії немає. Обговорення наразі "тривають".

Що відомо про останній пакет санкцій ЄС проти Росії?

На цьому наполягає представник Європейського Союзу, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Ми бачили повідомлення про затримку, але факт у тому, що ми ніколи не оголошували конкретної дати, тож ми не вважаємо, що є затримка, так?

– сказав головний речник Єврокомісії.

Зверніть увагу! Він додав, що обговорення тривають. Це робиться доля того, аби підготувати міцний пакет і представити його, щойно він буде готовий.

До чого тут представники "Великої сімки"? Bloomberg пише, що представники G7 наразі працюють над новим пакетом санкцій та планують фіналізувати текст протягом наступних двох тижнів. Про це повідомила особа, яка знайома з ситуацією, та говорила на умовах анонімності.

Що передувало цій заяві?

Раніше ряд медіа повідомляли, що Євросоюз відклав 19 пакет санкцій проти Росії. ЗМІ зазначали, що Дональд Трамп та сам ЄС тиснуть на Угорщину та Словаччину через енергетичну залежність від Москви.

Згідно з інформацією, у п’ятницю, 12 вересня, Сполучені Штати почали тиснути на своїх союзників у "Великій сімці". Таким чином США вимагали в них запровадити тарифи у розмірі до 100% щодо Китаю та Індії за їхні закупівлі російської нафти.

Також адміністрація Трампа хотіла, аби ЄС вжив ще й інших заходів. За допомогою цього Білий Дім прагне змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Цікаво! Медіа пишуть, що так американський лідер перекладає відповідальність за ситуацію на країни Європи. А багато країн ЄС мають труднощі щодо накладання мит на Китай та Індію, адже вони залежні від ринку цих держав.

