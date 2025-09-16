Никаких задержек с санкциями против России нет. Обсуждения пока "продолжаются".

Что известно о последнем пакете санкций ЕС против России?

На этом настаивает представитель Европейского Союза, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Мы видели сообщения о задержке, но факт в том, что мы никогда не объявляли конкретной даты, поэтому мы не считаем, что есть задержка, да?

– сказал главный представитель Еврокомиссии.

Обратите внимание! Он добавил, что обсуждения продолжаются. Это делается доля того, чтобы подготовить прочный пакет и представить его, как только он будет готов.

При чем здесь представители "Большой семерки"? Bloomberg пишет, что представители G7 сейчас работают над новым пакетом санкций и планируют финализировать текст в течение следующих двух недель. Об этом сообщил человек, который знаком с ситуацией, и говорил на условиях анонимности.

Что предшествовало этому заявлению?

Ранее ряд медиа сообщали, что Евросоюз отложил 19 пакет санкций против Россииї. СМИ отмечали, что Дональд Трамп и сам ЕС давят на Венгрию и Словакию из-за энергетической зависимости от Москвы.

Согласно информации, в пятницу, 12 сентября, Соединенные Штаты начали давить на своих союзников в "Большой семерке". Таким образом США требовали у них ввести тарифы в размере до 100% в отношении Китая и Индии за их закупки российской нефти.

Также администрация Трампа хотела, чтобы ЕС принял еще и другие меры. С помощью этого Белый Дом стремится заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Интересно! Медиа пишут, что так американский лидер перекладывает ответственность за ситуацию на страны Европы. А многие страны ЕС имеют трудности по наложению пошлин на Китай и Индию, ведь они зависимы от рынка этих государств.

Что известно о санкциях против России?