Укр Рус
Мільярд на порятунок: Австралія вмикає екстрений план через паливну кризу
2 квітня, 10:04
12

Мільярд на порятунок: Австралія вмикає екстрений план через паливну кризу

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Австралія надасть бізнесу до 693 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів, щоб пом’якшити тиск паливної кризи, спричиненої війною в Ірані.
  • Уряд запровадив заходи, включаючи вивільнення запасів пального, зниження акцизу та послаблення стандартів якості, щоб стримати зростання цін на пальне.

Австралія особливо сильно потерпає від війни в Ірані, яка порушує світові постачання енергоносіїв і штовхає ціни на пальне вгору. Тому уряд країни надасть бізнесу до 693 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів, щоб пом’якшити тиск паливної кризи.

Як Австралія рятується від паливної кризи? 

Про це у четвер, 2 квітня, заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, пише Reuters.

Жоден уряд не може пообіцяти повністю усунути тиск, який створює ця криза. Але ми можемо пом’якшити найгірші її наслідки. Стати буфером, амортизатором у час глобальних потрясінь, 
– заявив прем'єр. 

Йдеться про державну програму обсягом до 1 мільярда австралійських доларів (близько 693 мільйонів доларів США). Вона передбачає безвідсоткові позики для бізнесу, а саме: 

  • для критично важливих підприємств;
  • транспортних компаній;
  • та виробників добрив. 

За даними видання, пільгові кредити надаватимуть компаніям, які відіграють головну роль у роботі критичних ланцюгів постачання. Ці кошти мають  допомогти їм пережити різки фінансовий тиск через зростання цін на пальне.

Албанезе підкреслив, що новий пакет підтримки для бізнесу стане найамбітнішим проєктом у бюджеті держави на сьогодні. 

На додачу уряд запровадив низку термінових заходів, щоб стримати зростання цін на пальне: 

  • вивільнив запаси бензину та дизеля з внутрішніх резервів;
  • вдвічі знизив акциз на пальне;
  • тимчасово послабив стандарти якості пального.

Важливо! Також австралійські штати у четвер домовилися не підвищувати податок на товари та послуги для операцій із пальним. Це має додатково полегшити витрати для водіїв.

Чому Австралія запроваджує кризові заходи?

Річ у тім, що Австралія імпортує понад 80% пального. І перебої з його постачанням через війну в Ірані викликали занепокоєння серед жителів. Побоюючись дефіциту, водії вже розпочали панічні закупівлі в окремих регіонах. Хоча уряд і запевняє, що ринок забезпечений пальним достатньо.

Прем'єр-міністр навіть був змушений звернутися до встралійців із закликом не панікувати та не скуповувати пальне на тлі зростання цін, а в найближчі тижні користуватися громадським транспортом, пише NYT.

Насолоджуйтеся Великоднем. Якщо вирушаєте в дорогу, не беріть більше пального, ніж потрібно, заправляйтеся як зазвичай. Думайте про інших у вашій громаді, у сільській місцевості та в критично важливих галузях,
– закликав Албанезе.

Однак він попередив, що економічні наслідки війни на Близькому Сході триватимуть місяцями та впливатимуть як на домогосподарства, так і на бізнес. Прем'єр застеріг, що найближчі місяці "можуть бути непростими". 

Зауважте! Через дефіцит пального два штати Австралії навіть скасували плату за проїзд у громадському транспорті. 

Як інші країни борються з паливною кризою? 

  • Польща та Норвегія запроваджують тимчасове зниження податків на пальне, щоб стримати зростання цін і стабілізувати ситуацію на ринку. У Норвегії така податкова пільга діятиме до 1 вересня, тоді як у Польщі з 30 березня почало діяти рішення про зменшення акцизу – нові ставки залишатимуться чинними до 15 квітня.

  • Уряд Румунії також розглядає можливість тимчасового зниження акцизів на пальне. Раніше країна вже запровадила перший пакет заходів для пом’якшення наслідків паливної кризи. Зокрема, влада встановила жорсткі обмеження на експорт пального.

  • У Словаччині, своєю чергою, вирішили боротися з так званим "паливним туризмом". Для цього на 30 днів запровадили посилені правила для автомобілів з іноземною реєстрацією, починаючи з 23 березня, щоб зменшити навантаження на внутрішній ринок пального.