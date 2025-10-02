Масштаби паливної кризи у Росії зростають, і чи не найбільше страждає тимчасово окупований Крим. Обмеження на продажі бензину на півострові стали ще суворішими.

Яка ситуація з пальним у Криму?

Відтепер один водій у Криму має можливість придбати лише 20 літрів бензину. Про це повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов, передає 24 Канал з посиланням на його Telegram.

Дивіться також Росіяни вигадали, як захистити свої НПЗ: чи справді це допоможе від ударів дронами

Було прийняте рішення про обмеження обсягу продажів палива – не більше 20 літрів в одні руки, – повідомив Аксьонов.

При цьому він додав, що громадський транспорт, екстрені та комунальні служби, а також соціальні об'єкти буцімто забезпечують пальним у повному обсязі.

Аксьонов визнав серйозну проблему з постачання пального на півострів. За його словами, обмеження на продажі бензину, які запровадили раніше, не дозволили "повністю виправити ситуацію з наявністю необхідного обсягу палива на АЗС Криму".

Той обсяг пального, який зайшов у п'ятницю, у суботу та неділю до обіду практично все в повному обсязі розкупили,

– додав представник окупаційної влади.

Як Росія втрачає свою енергетичну міць?

Дефіцит пального, що продовжує зростати, свідчить про серйозні проблеми Москви. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначає, що наразі Росія перетворилася із "енергетичної наддержави" не лише у сировинний придаток Китаю, але й в імпортера бензину.

Цьому, зокрема, сприяли успішні удари українських дронів по російських НПЗ:

У вересні у Росії простоювали рекордні 38% потужностей з переробки нафти;

Виробництво пального зменшилося приблизно на мільйон тонн;

Дефіцит бензину та дизелю досяг 20% від внутрішніх потреб країни.

Андрій Коваленко Керівник ЦПД РНБО Віце-прем’єр РФ Новак пропонує обнулити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру. Фактично – схема "нафта за копійки туди, бензин втридорога назад". Китай, який отримує російську нафту зі знижкою 40%, продає назад бензин із націнкою 40%.

За словами Коваленка, у підсумку Росія програє за всіма напрямками:

бюджет недоотримує доходи;

на АЗС ростуть черги;

по регіонах запроваджують обмеження на продажі пального.

Намагаючись втримати ринок пального, російський уряд навіть готовий дозволити заборонені у світі через небезпеку екологічних захворювань присадки, а також піти на екологічні компроміси, згубні для двигунів автівок.

Це не тимчасова міра – це ознака системної залежності від імпорту. Росія вже втратила європейський газовий ринок, тепер – контроль над нафтопереробкою. Наступний етап – політична залежність від тих, у кого вона вимушено купує бензин,

– наголосив Коваленко.

Що відомо про паливну кризу в Росії?