15 грудня, 18:08
Проблеми не закінчуються: Росія хоче знову обмежити експортерів пального

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Росія розглядає можливість продовження заборони на експорт бензину та дизеля до лютого 2026 року.
  • Уряд запевняє, що виробники пального забезпечують баланс постачань, але продовження обмежень не виключають.

Попри намагання влади Росії запевнити, що паливна криза минула, ситуація залишається складною. В уряді обмірковують можливість продовження заборони на експорт пального.

Як хочуть продовжити заборону? 

Експорт бензину та дизеля з Росії можуть заборонити ще на два місяці – до лютого 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел у понеділок, 15 грудня, російський віцепрем’єр Олександр Новак провів нараду щодо ситуації на паливному ринку. Участь у ній взяли: 

  • посадовці Міністерства енергетики;
  • Федеральна антимонопольна служба;
  • представники нафтових компаній.  

Після цієї зустрічі в уряді запевнили, що виробники палива нібито забезпечують баланс постачань. 

Спостерігається тенденція до зниження цін на паливо в малому оптовому сегменті. Сільгоспвиробникам постачають необхідні обсяги пального, 
– зауважили урядовці. 

Однак джерела наголошують, що продовження експортних обмежень не виключають, хоча рішення поки не ухвалене. 

Зауважимо, що паливна криза в Росії ще далеко не завершилася. Про це свідчать проблеми з постачанням бензину та дизелю на окуповані українські території, які потерпають від дефіциту. 

Зокрема, у Криму, знову фіксують перебої з паливом на АЗС, навіть попри запроваджені ліміти на продаж в одні руки, повідомляє Центр вивчення окупації.

Варто знати! Вперше Росія заборонила експорт бензину наприкінці липня 2025 року через різке підвищення цін. А наприкінці вересня Кремль ухвалив продовжив заборону на вивезення бензину для всіх компаній, у тому числі й виробників, до кінця року. Також уряд увів заборону на експорт дизелю для непрофільних компаній. 

Які ціни на бензину Росії? 

Запевнення Новака у тому, що ціни на пальне в Росії знизилися, теж, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Наразі росіяни змушені платити за бензин більше, ніж американці. 

За даними Служби зовнішньої розвідки, різниця відчутна: 

  • В Америці нині роздрібна ціна на бензин зараз в середньому складає 2,98 долара за галон, або близько 60,3 рубля за літр;
  • Тоді як у Росії ціна за то же об'єм становить 67,1 рубля.

Це пояснюється тим, що в США половина ціни бензину формується на основі вартості нафти, ще 17% складають податки. А в Росії на податки припадає аж 60% ціни пального. 

Важливо! Оскільки російська влада намагається компенсувати втрати доходів до бюджету за рахунок підвищення податків, ціни на бензин у Росії, на думку, експертів, лише продовжать рости. 

Які проблеми у Росії з паливом? 

  • Москва планує відмовитися від прив’язки роздрібних цін на пальне до споживчої інфляції. Натомість у Росії хочуть запровадити композитний індекс ціноутворення. Фахівці прогнозують, що підвищення цін через це сягне 15–17 % і відбудеться вже у 2026 – 2027 роках. 

  • Крім того, у Кремля виникають проблеми з автомобільним газом. На півдні країни його запаси швидко скорочуються через дефіцит та перенаправлення на потреби військово-промислового комплексу і фронту. Очікується, що в найближчі місяці ситуація буде тільки погіршуватися.

  • На додачу до всього дефіцит пального поглиблюють атаки українських дронів на нафтопереробні заводи Росії, які не припиняються. За підрахунками, лише після серпневих атак НПЗ скоротили потужності переробки нафти на 17% – до близько 1,1 мільйона барелів на добу.