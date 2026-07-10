Паливна криза загострюється: у регіонах запроваджують нові обмеження для росіян

У Новосибірській області Росії запроваджують нові обмеження на тлі паливної кризи. Зокрема, уряд рекомендував усім роботодавцям регіону, які не належать до критично важливих сфер, перевести працівників на дистанційний формат роботи.

Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи

Таким чином. хочуть скоротити споживання пального, про що пише медіа Новосибірський експрес.

Крім того, влада закликала місцевих жителів обмежити пересування регіоном на особистих автомобілях. А якщо поїздка є таки необхідною – заздалегідь переконатися, що запасу пального вистачить на дорогу в обидва боки.

Наприкінці червня в Новосибірській області на низці автозаправних станцій призупинили продаж пального фізичним особам. Ці рекомендації будуть чинними до скасування режиму підвищеної готовності.

У регіоні вже запровадили режим підвищеної готовності через дефіцит пального. Також влада посилила ліміти на відпуск пального на автозаправних станціях.

Тепер одній особі дозволено придбати не більше 30 літрів бензину та 60 літрів дизельного пального.

Від кінця червня діяли інші обмеження:

до 40 літрів бензину 80 літрів дизельного пального;

на трасах – не більше 200 літрів дизпалива.

Таким чином, паливна криза у Росії й не думає завершуватися. Вона вражає ще більше регіонів, а також змушує владу запроваджувати нові правила та обмеження.

Що ще відомо про паливну кризу

Нагадаємо, що внаслідок удару по найбільшому НПЗ у Росії виникли проблеми в Омській області. Там ситуація з пальним загострилась цього тижня.

Влада ж продовжує вводити нові рішення. Наприклад, у Росії заборонили вже й експорт дизелю, хоча раніше заборона діяла на експорт бензину.