Знижки, пільги та ліміти – як країни ЄС борються зі зростанням цін на пальне
- Ціна бензину у Європі сягнула максимуму за останні 40 місяців, тож уряди деяких країн вживають низку заходів.
- Для стабілізації ринку вводять податкові пільги, обмеження на роздрібні продажі та маржі, щоб не допустити спекуляцій.
Після початку військової ескалації на Близькому Сході подорожчання нафти сколихнуло весь світ. Ріст цін на пальне створює проблеми не лише в Україні – у низці європейських країн заради стабілізації ринку також вживають заходів.
Як у Європі стримують подорожчання бензину?
Для стримування інфляції уряди вдаються до знижок, податкових пільг і навіть лімітів на купівлю.
Ціни на бензин у Європі сягнули максимуму за останні 40 місяців, тож уряди окремих країн почали втручатися в роздрібний ринок.
Наприклад, 19 березня в Італії ухвалили постанову про зниження цін на 0,25 євро на літр бензину та дизелю, а також на 0,12 євро на літр LPG, який там широко використовують як автопальне.
Окрім того, передбачено заходи щодо боротьби зі спекуляціями та посилення моніторингу. Ба більше, для сектору автоперевезень оголосили 3 місяці податкових пільг.
У Словаччині 18 березня влада запровадила обмеження на купівлю дизелю на 30 днів, а ще планує запровадити на нього окрему ціну для зареєстрованих за кордоном транспортних засобів.
Роздрібні продажі в Словенії вже обмежила угорська нафтова компанія Mol, передає RTV Slo. Скоротила закупівлі пального для легкових автомобілів по країні також Shell.
У Греції роздрібні торговці не можуть ставити націнку понад 0,05 євро на літр від вартості постачання бензину чи дизелю з НПЗ. Окрім того, їм заборонено закладати маржу понад 0,12 євро на літр придбаної в маркетингових компаніях сировини.
Податки на моторне пальне тимчасово знизили в Португалії, де додатково розглядають обмеження цін.
А от у Франції від зміни податків наразі утримуються, однак визнають тиск у деяких галузях промисловості. Уряд ще минулого тижня зібрав постачальників пального, які зобов'язалися стабілізувати ціни або знизити їх на 0,10 – 0,30 євро на літр.
Яких заходів вжив уряд України?
З 20 березня по 1 травня 2026 року українці можуть отримати кешбек на пальне під час купівлі на АЗС: 15% – на дизель, 10% – на бензин і 5% – на автогаз. Компенсація нараховується автоматично для учасників програми "Національний кешбек", однак його максимальна сума – до 1 тисячі гривень на місяць.
Антимонопольний комітет і Держпродспоживслужба вже посилили контроль за операторами, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.
Держкомпанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою як "орієнтир справедливої ціни", а обсяги імпорту збільшуватимуть.