Знижки, пільги та ліміти – як країни ЄС борються зі зростанням цін на пальне

Після початку військової ескалації на Близькому Сході подорожчання нафти сколихнуло весь світ. Ріст цін на пальне створює проблеми не лише в Україні – у низці європейських країн заради стабілізації ринку також вживають заходів.

Як у Європі стримують подорожчання бензину?

Для стримування інфляції уряди вдаються до знижок, податкових пільг і навіть лімітів на купівлю. Деталі повідомляє "НафтоРинок".

Ціни на бензин у Європі сягнули максимуму за останні 40 місяців, тож уряди окремих країн почали втручатися в роздрібний ринок.

Наприклад, 19 березня в Італії ухвалили постанову про зниження цін на 0,25 євро на літр бензину та дизелю, а також на 0,12 євро на літр LPG, який там широко використовують як автопальне.

Окрім того, передбачено заходи щодо боротьби зі спекуляціями та посилення моніторингу. Ба більше, для сектору автоперевезень оголосили 3 місяці податкових пільг.

У Словаччині 18 березня влада запровадила обмеження на купівлю дизелю на 30 днів, а ще планує запровадити на нього окрему ціну для зареєстрованих за кордоном транспортних засобів.

Роздрібні продажі в Словенії вже обмежила угорська нафтова компанія Mol, передає RTV Slo. Скоротила закупівлі пального для легкових автомобілів по країні також Shell.

У Греції роздрібні торговці не можуть ставити націнку понад 0,05 євро на літр від вартості постачання бензину чи дизелю з НПЗ. Окрім того, їм заборонено закладати маржу понад 0,12 євро на літр придбаної в маркетингових компаніях сировини.

Податки на моторне пальне тимчасово знизили в Португалії, де додатково розглядають обмеження цін.

А от у Франції від зміни податків наразі утримуються, однак визнають тиск у деяких галузях промисловості. Уряд ще минулого тижня зібрав постачальників пального, які зобов'язалися стабілізувати ціни або знизити їх на 0,10 – 0,30 євро на літр.

Яких заходів вжив уряд України?