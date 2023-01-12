Ситуація з пальним напружена: до чого готується Європа та як це вплине на Україну

З 5 лютого запрацює друга хвиля ембарго на усі російські нафтопродукти. В Європі починають нервувати щодо цього, адже пального може не вистачати.

Пальне під прицілом

За словами Сергія Куюна, директора Консалтингової групи "А-95", зараз пальне в Україні знову під прицілом.

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Лише за декілька тижнів росіяни обстріляли нафтопереробний та газопереробний заводи для того, щоб залишити українців без пального.

Ворог продовжує нищити будь-які об’єкти інфраструктури нафтопродуктозабезпечення, до яких тільки може дотягнутися. Мета цього зрозуміла – залишити нас без пального,

– додає експерт.

Яка ситуація в Європі

Європа готується до другої хвилі нафтового ембарго, яке запрацює з 5 лютого. Воно передбачає відмову від імпорту усіх російських нафтопродуктів. Через це ситуація на ринку пального досить напружена.

Через те, що Україна стала частиною ринку пального Європи, їй теж потрібно готуватися до можливої "турбулентності".

Поки йде війна, ми не можемо бути абсолютно впевнені ні в чому,

– зазначив Куюн в коментарі.

Крім того, усім відомо, що Німеччина обнулила російський енергетичний імпорт. Але тепер націоналізований владою НПЗ "Роснафти" у місті Шведт у січні буде завантажений на 50%, а що буде у лютому – ще взагалі невідомо.

Це повпливає й на інші країни. До прикладу, Польщу, яка "закриває" свої західні регіони саме німецьким дизелем.

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Як пояснює Сергій Куюн, все більше уваги буде прикуто до перевалювального комплексу Baltchem у Щецині, що майже на кордоні з Німеччиною. Як нещодавно з’ясувалося, його ще влітку придбала українська компанія "Укрпалетсистем", відома також як UPG.

Зараз перевалка працює виключно на український ринок, забезпечивши у грудні 65 тисяч тонн ДП, або 10% від загального імпорту.