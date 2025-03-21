Ціни на АЗС можуть впасти ще більше, але паливний бізнес не знижує їх

В Україні ціни на бензин, дизпальне та автогаз почали падати на АЗС із середини березня через зниження цін на нафту. Потенціал для зниження ще присутній, однак для паливного бізнесу існують ризики, які унеможливлюють подальший спад ціни.

Чи може пальне в Україні подешевшати

За словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, наразі нафта на ринку впала в ціні, однак АЗС в Україні поки не спішать зменшувати ціну на пальне, передає 24 Канал з посилання на РБК-України.

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АЗС бояться, що ще щось відбудеться і роздрібний бізнес суттєво втратить. Математика показує, що можна посунутися (зменшити ціну), а економіка показує, що не треба спішити,

– додає пан Олександр.

Олександр Сіренко додає, що на фоні зниження ціни на нафту на 10% та більше, ціна на паливо має потенціал до зниження в розмірі 5 гривень на літр.

Протягом 13 – 20 березня, мовить далі Олександр Сіренко, середні ціни на бензини та дизельне пальне в мережах АЗС України знизилися на 58 копійок – 1 гривню за літр – до 55,71 гривні за літр бензину А-95 та до 54,06 гривні за літр дизельного пального.

Водночас автогаз в середньому подешевшав на 28 копійок – до 36,32 гривні за літр.

Важливо! Як повідомляє Bloomberg, ціни на ф'ючерси на нафту еталонного сорту Brent протягом 15 січня – 20 березня 2025 року знизилися на 12% – із 82 до 72 доларів за барель.

Які є ризики для паливних компаній

Подальше зниження цін на пальне стримують ризики паливного бізнесу, каже Сіренко. Йдеться про значне падіння обсягів продажів через зменшення кількості населення та рівня його мобільності.

В мереж АЗС є велика проблема – дуже падає реалізація, саме через війну,

– зазначає він.

Відтак зі зменшенням кількості проданого палива компанії мають більше заробляти на кожному літрі, щоб покрити постійні витрати.

Крім того, ще один ризик для бізнесу полягає в підвищенні акцизу на нафтопродукти, яке відбулося двічі за останні півроку – у вересні 2024 року та у січні 2025 року. Також, з 1 грудня 2024 року вступила в дію норма Податкового кодексу, яка зобов'язує мережі АЗС сплачувати податок на прибуток авансом.