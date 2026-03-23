Проблеми не лише з бензином: у Японії почалася паніка через війну в Ірані

Війна на Близькому Сході вдарила по світових постачаннях не лише енергоресурсів, а й іншої продукції та сировини. Через загострення ситуації в Японії вже масово скуповують товари першої потреби.

Чому японці скуповують туалетний папір?

Уряд Японії навіть був змушений закликати громадян не піддаватися паніці після того, як у соцмережах з’явилися повідомлення про ажіотаж в магазинах, пише Bloomberg.

Один із користувачів соцмережі X у Японії написав, що жителі масово скуповують туалетний папір.

У найближчій аптеці закінчився туалетний папір! Схоже, всі почали його запасати,

– зазначив він у дописі.

В інших дописах люди почали публікувати фото своїх запасів – від корму для котів і засобів гігієни до цілих стосів пива.

Уряду довелося реагувати. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії випустило спеціальну заяву. У ній відомство наголосило, що покупцям варто ухвалювати зважені рішення при купівлі туалетного паперу, спираючись на перевірену інформацію.

Схожі заяви зробили й роздрібні мережі, аби запобігти ажіотажу.

У Японської асоціації виробників паперової продукції зазначають, що близько 97% туалетного паперу виробляють всередині країни з переробленої сировини та целюлози. Тобто країна не залежить від постачань із Близького Сходу.

Представники галузі також запевнили, що виробництво паперу не зазнало прямих перебоїв, а за потреби потужності можна швидко наростити.

Зауважте! Схожий ажіотаж на туалетний папір вже був у Японії. Такі ж масові закупівлі японці робили після нафтової кризи 1973 року, яка спричинила економічне падіння, а також після руйнівного землетрусу і цунамі 2011 року та під час пандемії COVID-19.

Які ще проблеми викликала війна в Ірані?

Окрім того, Японія, як і інші країни світу, страждає від стрімкого зростання цін на пальне через війну в Ірані. Минулого тижня вартість бензину в країні підскочила до рекордного рівня, пише Bloomberg.

Ціни в середньому сягнули 190,8 єни за літр, що стало найвищим показником з 1990 року.

Як країна з обмеженими природними ресурсами, Японія перебуває в особливо складному становищі,

– говорять аналітики.

Щоб стабілізувати ринок, уряд Японії запровадив субсидії на бензин, які почали діяти з 19 березня.

Такий крок, за даними Мінторгівлі, має знизити ціни приблизно до 170 єн за літр протягом найближчих кількох тижнів.

Важливо! Окрім того, Японія субсидуватиме закупівлі легкого палива, мазуту та гасу в тому ж обсязі, що й бензин.

