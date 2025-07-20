Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію
- Літня людина, що працює, має право отримувати пенсію та продовжувати працювати.
- Пенсіонери повинні повідомляти про працевлаштування, а у випадку переплати пенсія може бути утримана на 20%.
Чимало людей, що досягли пенсійного віку, продовжують працювати. Однак чи можуть вони ще й отримувати виплати?
Чи може пенсіонер одночасно працювати та отримувати пенсію?
Після призначення пенсії людина має право отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Річ у тім, що через кожні 2 роки особам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або страхового стажу та заробітної плати. ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про важливі зміни, зокрема й щодо свого працевлаштування.
Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних,
– наголосили у фонді.
Важливо! Повернути суми, що не належні пенсіонеру, можливо або добровільно, або ж переплата з пенсії утримується в розмірі 20%.
Що робити з підприємницькою діяльністю?
Доки пенсіонер не надасть інформацію про припинення реєстрації підприємницької діяльності ФОПа, він вважається працюючим пенсіонером. Крім того, відсутність доходу від підприємницької діяльності не дає підстав зараховувати пенсіонера до непрацюючих осіб.