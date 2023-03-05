Не лише у березні: коли українським пенсіонерам підвищать пенсії у 2023 році

З 1 березня українцям проіндексували пенсії. Відтак підвищення отримали навіть ті, кому не обіцяли. Попри це, є ще певні категорії пенсіонерів, які отримають підвищення у квітні та липні.

Підвищення у квітні та липні: хто отримає

Як повідомляють у Мінсоцполітики, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які все ще працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.

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От з 1 липня індексація торкнеться пенсії науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Їх підвищать також на 19,7%.

Кому все-таки не проіндексують пенсії

за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.

Індексація не торкнеться пенсіонерів, що вийшли на пенсію у період з 2020 по 2022 роки. Це приблизно 500 тисяч українців.

Хоч індексації для цієї категорії пенсіонерів не буде, однак вони отримають невеличке підвищення на суму 100 гривень.

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