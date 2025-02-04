Пенсіонери можуть стати жертвами шахраїв: як українцям зберегти свої кошти

Наразі українці ризикують стати жертвами шахраїв. Так зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах дезінформацію про нові правила нарахування пенсійних виплат.

Від чого застерігають українців

Зокрема злодії видають себе за представників ПФУ та "пропонують заповнити анкету" на певних сайтах, пише 24 канал з посиланням на Нацполіцію.

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Зловмисники публікують оголошення з гучними заголовками та посиланням на підроблений сайт, стилізований під офіційний ресурс. Аферисти закликають пенсіонерів терміново заповнити анкету, використовуючи методи соціальної інженерії,

– пояснили українцям.

У результаті громадяни зовсім нічого не підозрюють та вводять свої особисті та банківські дані на сторонніх ресурсах. А ця інформація одразу стає відома зловмисникам і може бути використані у шахрайських схемах.

Важливо! У поліції наголосили, що такі повідомлення є фейковими та не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України.

Як не стати жертвою шахраїв

Українців закликали довіряйте лише офіційним джерелам, адже усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України та його офіційних сторінках у соціальних мережах.

Зокрема громадянам надали такі поради:

перевіряйте посилання – офіційні сайти державних установ завжди мають домен gov.ua;

не переходьте за підозрілими посиланнями – навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані.:

не розголошуйте свої персональні дані – Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах.

Зверніть увагу! Пенсіонерам порекомендували попередити рідних та близьких, бо шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.