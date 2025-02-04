От чего предостерегают украинцев
В частности воры выдают себя за представителей ПФУ и "предлагают заполнить анкету" на определенных сайтах, пишет 24 канал со ссылкой на Нацполицию.
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Злоумышленники публикуют объявления с громкими заголовками и ссылкой на поддельный сайт, стилизованный под официальный ресурс. Аферисты призывают пенсионеров срочно заполнить анкету, используя методы социальной инженерии,
– объяснили украинцам.
В результате граждане совсем ничего не подозревают и вводят свои личные и банковские данные на сторонних ресурсах. А эта информация сразу становится известна злоумышленникам и может быть использованы в мошеннических схемах.
Важно! В полиции отметили, что такие сообщения являются фейковыми и не имеют никакого отношения к деятельности Пенсионного фонда Украины.
Как не стать жертвой мошенников
Украинцев призвали доверяйте только официальным источникам, ведь все изменения по пенсионным выплатам публикуются прежде всего на вебпортале Пенсионного фонда Украины и его официальных страницах в социальных сетях.
В частности гражданам предоставили следующие советы:
- проверяйте ссылки – официальные сайты государственных учреждений всегда имеют домен gov.ua;
- не переходите по подозрительным ссылкам – даже если их прислали знакомые, ведь их аккаунты могли быть взломаны..:
- не разглашайте свои персональные данные – Фонд не требует вводить конфиденциальную информацию через анкеты в мессенджерах.
Обратите внимание! Пенсионерам порекомендовали предупредить родных и близких, потому что мошенники часто ориентируются на людей почтенного возраста, поэтому важно вовремя рассказывать им о возможной угрозе.