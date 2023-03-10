Індексація для них не відбулася: які категорії пенсіонерів не отримали підвищення у березні

Деяким категоріям пенсіонерів все-таки не проіндексували виплати у березні. Це стосується тих окремих осіб, чиї пенсії залишаються прив'язаними до прожиткового мінімуму.

З 1 березня українські пенсіонери отримали проіндексовані пенсії. Як зазначалося раніше, підвищення мали отримати усі категорії. Однак відбулися певні зміни.

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Чи отримали нові пенсії особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій

Відтак разом із тими, у кого пенсія вище мінімальної, підвищення мало стосуватися й осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Адже їхні виплати зараз прив'язані до прожиткового мінімуму, а з березневою індексацією їх хотіли "відв’язати" від цього та встановити конкретну суму.

Проте їхні пенсії залишаться на колишньому рівні. Загальний розмір виплат зараз становить не менше:

для інвалідів війни І групи – 13 604 гривень (650% прожиткового мінімуму);

для інвалідів війни II групи – 10 988 гривень (525%);

для інвалідів війни III групи – 7 534 гривень (360%);

для учасників бойових дій – 4 395 гривень (210%).

що таким особам можуть проіндексувати основний розмір пенсії (без надбавок), але загальна сума залишиться на зазначеному рівні.

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Хто взагалі не отримає підвищення до пенсії

Це стосується таких категорій, як: