Індексація для них не відбулася: які категорії пенсіонерів не отримали підвищення у березні
Джерело:На пенсії
Деяким категоріям пенсіонерів все-таки не проіндексували виплати у березні. Це стосується тих окремих осіб, чиї пенсії залишаються прив'язаними до прожиткового мінімуму.
З 1 березня українські пенсіонери отримали проіндексовані пенсії. Як зазначалося раніше, підвищення мали отримати усі категорії. Однак відбулися певні зміни.
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Чи отримали нові пенсії особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій
Відтак разом із тими, у кого пенсія вище мінімальної, підвищення мало стосуватися й осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Адже їхні виплати зараз прив'язані до прожиткового мінімуму, а з березневою індексацією їх хотіли "відв’язати" від цього та встановити конкретну суму.
Проте їхні пенсії залишаться на колишньому рівні. Загальний розмір виплат зараз становить не менше:
- для інвалідів війни І групи – 13 604 гривень (650% прожиткового мінімуму);
- для інвалідів війни II групи – 10 988 гривень (525%);
- для інвалідів війни III групи – 7 534 гривень (360%);
- для учасників бойових дій – 4 395 гривень (210%).
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Хто взагалі не отримає підвищення до пенсії
Це стосується таких категорій, як:
- працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;
- пенсіонери-прокурори;
- ті, хто отримують пенсії в розмірі понад максимального розміру, визначеного законом;
- отримувачам щомісячного довічного грошового утримання.