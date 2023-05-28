Приємний сюрприз: на пенсіонерів чекають доплати
28 травня 2023, 13:10Читать новость на русском
Хоча економічна ситуація в Україні бажає бути кращою, влада продовжує давати надбавки до виплат для пенсіонерів. Дехто отримає доплату 300 – 570 гривень.
Хто отримає доплату до пенсії
Пенсіонери, які досягли певного віку мають право на доплати від держави, вона може коливатися в районі 300 – 570 гривень.
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Розподіл сум виглядає наступним чином:
- 70 років – 300 гривень;
- 75 – 80 років – 456 гривень;
- 80 років – 570 гривень.
Чоловіки та жінки: кому платять більші пенсії
У чоловіків середня пенсія в Україні складає 5 701 гривню, в той час, як у жінок – 3 926 гривень. Відповідно, чоловіки отримують на 1 775 гривень більше.
Водночас у першому кварталі 2023 року розмір середньої пенсії в Україні склав 5 238 гривень. Таким чином:
- середня пенсія чоловіків перевищує цей показник на 463 гривні;
- у жінок вона менша на 1 312 гривень.