Від стажу залежить не тільки кінцева сума пенсії. Цей показник загалом впливає на можливість вийти на заслужений відпочинок.

Які періоди не враховуються у стаж?

У стаж може не враховуватись період роботи, якщо діяльність здійснювалась без офіційного оформлення, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Також стаж не зараховується якщо:

під час періоду роботи (після 2004 року) не сплачувалися внески;

немає записів у трудовій книжці;

записи у трудовій книжці з помилками;

особа працювала за кордоном, але, при цьому, відсутні чинні міжнародні угоди, які передбачають зарахування такого стажу.

Також у стаж після 1 січня 2004 року не зараховується навчальний період. Йдеться про навчання у вишах та коледжах.

Як підтвердити стаж до 2004 року? До проведення пенсійної реформи, стаж зараховувався дещо по-іншому. Аби враховувався час роботи до 2004 року, потрібно мати документальне підтвердження. Йдеться, зокрема, про трудову книжку чи письмові довідки з підприємств.

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2025 році?

Аби піти на заслужений відпочинок у 2025 році, необхідно набути достатню кількість стажу. Цей показник залежить від віку: