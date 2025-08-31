Укр Рус
31 серпня, 21:45
Без цього не буде пенсії: які дні не зараховують у стаж у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Періоди роботи без офіційного оформлення, без сплачених внесків після 2004 року, або з помилками в трудовій книжці можуть не зараховуватися у стаж.
  • Для виходу на пенсію у 2025 році у 60 років потрібно мати 32 роки стажу, у 63 роки – 22 роки, а у 65 років – 15 років.

Від стажу залежить не тільки кінцева сума пенсії. Цей показник загалом впливає на можливість вийти на заслужений відпочинок.

Які періоди не враховуються у стаж?

У стаж може не враховуватись період роботи, якщо діяльність здійснювалась без офіційного оформлення, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Також стаж не зараховується якщо:

  • під час періоду роботи (після 2004 року) не сплачувалися внески;
  • немає записів у трудовій книжці;
  • записи у трудовій книжці з помилками;
  • особа працювала за кордоном, але, при цьому, відсутні чинні міжнародні угоди, які передбачають зарахування такого стажу. 

Також у стаж після 1 січня 2004 року не зараховується навчальний період. Йдеться про навчання у вишах та коледжах.

Як підтвердити стаж до 2004 року?

До проведення пенсійної реформи, стаж зараховувався дещо по-іншому. Аби враховувався час роботи до 2004 року,  потрібно мати документальне підтвердження. Йдеться, зокрема, про трудову книжку чи письмові довідки з підприємств.

 

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2025 році?

Аби піти на заслужений відпочинок у 2025 році, необхідно набути достатню кількість стажу. Цей показник залежить від віку:

  • при виході на пенсію у 60 років цьогоріч потрібно набути як мінімум 32 роки страхового стажу;
  • у 63 роки достатньо – 22 років страхового стажу;
  • у 65 років – 15 років страхового стажу.