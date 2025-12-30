Без стажу, проте з виплатами: яку пенсію можна отримувати
- У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно 33 роки стажу, в 63 роки – 23 роки стажу, а в 65 років – 15 років стажу.
- Соціальна пенсія доступна особам віком від 65 років зі стажем меншим 15 років, якщо дохід родини не перевищує 2 595 гривень.
Для отримання пенсії за віком українцю варто пропрацювати понад 30 років, проте є особи, які не працювали жодного дня. У такому випадку також передбачені виплати.
Які умови для виходу на пенсію 2026?
У 2026 році умови для оформлення пенсії за віком, так само як і соціальної пенсії, змінилися, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня
- вихід на пенсію в 60 років – 33 роки стажу;
- вихід на пенсію в 63 років – 23 роки стажу;
- вихід на пенсію в 65 років – 15 років стажу.
Для людей, що не мають стажу, є окремий варіант – соціальна пенсія.
Хто може отримувати пенсію без стажу?
Для отримання соціальних виплат потрібно відповідати таким критеріям:
- вік від 65 років;
- стаж менший 15 років;
- відсутність будь-якого доходу в пенсіонера;
- середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 2026 року – 2595 гривень).
Яку суму можна отримувати?
Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
У 2026 році це 2 595 гривень (+234 гривень у порівнянні з 2025 роком).
Які будуть пенсії в 2026 році?
З січня 2026 року в Україні збільшиться мінімальна пенсія з 2 361 до 2 595 гривень, а максимальна з 23 610 до 25 950 гривень. Надбавки отримають ветерани, пенсіонери з особливими заслугами та ті, хто має понаднормовий стаж, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.
Для виходу на пенсію у 2026 році вимоги до страхового стажу складатимуть щонайменше 33 роки для оформлення пенсії у 60 років.
Одинокі пенсіонери в Україні можуть отримувати надбавку до пенсії та соціальну допомогу, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму. З 2026 року соцдопомога на догляд для одиноких пенсіонерів становитиме понад тисячу гривень.