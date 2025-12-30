Без стажу, проте з виплатами: яку пенсію можна отримувати

Для отримання пенсії за віком українцю варто пропрацювати понад 30 років, проте є особи, які не працювали жодного дня. У такому випадку також передбачені виплати.

Які умови для виходу на пенсію 2026?

У 2026 році умови для оформлення пенсії за віком, так само як і соціальної пенсії, змінилися, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

вихід на пенсію в 60 років – 33 роки стажу;

вихід на пенсію в 63 років – 23 роки стажу;

вихід на пенсію в 65 років – 15 років стажу.

Для людей, що не мають стажу, є окремий варіант – соціальна пенсія.

Хто може отримувати пенсію без стажу?

Для отримання соціальних виплат потрібно відповідати таким критеріям:

вік від 65 років;

стаж менший 15 років;

відсутність будь-якого доходу в пенсіонера;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 2026 року – 2595 гривень).

Яку суму можна отримувати?

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

У 2026 році це 2 595 гривень (+234 гривень у порівнянні з 2025 роком).

Які будуть пенсії в 2026 році?