Пенсія у 60% від зарплати: кому з українців гарантують особливі виплати

Більшість українців на заслуженому відпочинку отримують лише третину від свого колишнього доходу, проте для однієї категорії діють зовсім інші правила. Держава гарантує їм нарахування, які вдвічі перевищують стандартні показники, якщо дотримано кількох суворих умов.

Кому саме призначають підвищені виплати

На особливий підхід у розрахунку майбутньої пенсії можуть розраховувати громадяни, які працювали на державній службі. Їм призначають виплати у розмірі 60% від суми зарплати, тоді як для решти українців ця частка зазвичай не перевищує 30%, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

До цієї суми входять усі види оплати праці, з яких були сплачені внески на загальнообов’язкове державне соцстрахування. Якщо ж на момент оформлення пенсії людина вже не працює на держслужбі, виплату розрахують на базі зарплати чинного посадовця аналогічного рангу за останнім місцем роботи.

Цікаво! Раніше такі пенсіонери отримували ще більше, а саме 90% від заробітку, але згодом законодавство змінили, зменшивши частку на 30%.

Які вимоги до стажу та віку діють зараз

Щоб отримати таку пенсію, потрібно виконати жорсткі критерії, зафіксовані станом на 1 травня 2016 року. Ви маєте накопичити від 10 років стажу на відповідних посадах і працювати на держслужбі саме в цю дату, або ж мати мінімум 20 років такого стажу незалежно від місця роботи на той момент.

Також діють вікові обмеження: чоловіки можуть вийти на таку пенсію після досягнення 62 років, а жінки – після досягнення загального пенсійного віку. Фінальна сума залежатиме не лише від окладу, а й від надбавок за ранг, вислугу років, премій та інших доплат.

Наприклад! Надбавка за перший ранг становить 1000 гривень, а за дев'ятий – 200 гривень.

Які рішення щодо пенсіонерів ухвалювалися раніше

Пенсійна система України постійно трансформується, і правила нарахувань стають суворішими. Як ми повідомляли раніше, тисячі українців ризикують взагалі залишитися без пенсії у 60 років через брак стажу, адже з 2027 року вимога зросте до 34 років офіційної роботи.

Водночас держава посилює контроль за виплатами: пенсіонери можуть втратити до 20% коштів через незадеклароване працевлаштування, а у разі перебування на повному державному утриманні знімають до 75% пенсії.