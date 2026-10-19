Кому саме призначають підвищені виплати

На особливий підхід у розрахунку майбутньої пенсії можуть розраховувати громадяни, які працювали на державній службі. Їм призначають виплати у розмірі 60% від суми зарплати, тоді як для решти українців ця частка зазвичай не перевищує 30%, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

До цієї суми входять усі види оплати праці, з яких були сплачені внески на загальнообов’язкове державне соцстрахування. Якщо ж на момент оформлення пенсії людина вже не працює на держслужбі, виплату розрахують на базі зарплати чинного посадовця аналогічного рангу за останнім місцем роботи.

Цікаво! Раніше такі пенсіонери отримували ще більше, а саме 90% від заробітку, але згодом законодавство змінили, зменшивши частку на 30%.

Які вимоги до стажу та віку діють зараз

Щоб отримати таку пенсію, потрібно виконати жорсткі критерії, зафіксовані станом на 1 травня 2016 року. Ви маєте накопичити від 10 років стажу на відповідних посадах і працювати на держслужбі саме в цю дату, або ж мати мінімум 20 років такого стажу незалежно від місця роботи на той момент.

Також діють вікові обмеження: чоловіки можуть вийти на таку пенсію після досягнення 62 років, а жінки – після досягнення загального пенсійного віку. Фінальна сума залежатиме не лише від окладу, а й від надбавок за ранг, вислугу років, премій та інших доплат.

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Наприклад! Надбавка за перший ранг становить 1000 гривень, а за дев'ятий – 200 гривень.

Які рішення щодо пенсіонерів ухвалювалися раніше

Пенсійна система України постійно трансформується, і правила нарахувань стають суворішими. Як ми повідомляли раніше, тисячі українців ризикують взагалі залишитися без пенсії у 60 років через брак стажу, адже з 2027 року вимога зросте до 34 років офіційної роботи.

Водночас держава посилює контроль за виплатами: пенсіонери можуть втратити до 20% коштів через незадеклароване працевлаштування, а у разі перебування на повному державному утриманні знімають до 75% пенсії.