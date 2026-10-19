Кому именно назначают повышенные выплаты

На особый подход в расчета будущей пенсии могут рассчитывать граждане, работавшие на государственной службе. Им назначают выплаты в размере 60% от суммы зарплаты, тогда как для остальных украинцев эта доля обычно не превышает 30%, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

В эту сумму входят все виды оплаты труда, с которых уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование. Если же на момент оформления пенсии человек уже не работает на государственной службе, выплату рассчитают на основе зарплаты действующего должностного лица аналогичного ранга по последнему месту работы.

Интересно! Раньше такие пенсионеры получали еще больше, а именно 90% от заработка, но впоследствии законодательство изменили, уменьшив долю на 30%.

Какие требования к стажу и возрасту действуют сейчас

Чтобы получить такую пенсию, необходимо выполнить строгие критерии, зафиксированные по состоянию на 1 мая 2016 года. Вы должны накопить не менее 10 лет стажа на соответствующих должностях и работать на государственной службе именно на эту дату, либо иметь не менее 20 лет такого стажа независимо от места работы на тот момент.

Также действуют возрастные ограничения: мужчины могут выйти на такую пенсию по достижении 62 лет, а женщины – по достижении общего пенсионного возраста. Окончательная сумма будет зависеть не только от оклада, но и от надбавок за ранг, выслугу лет, премий и других доплат.

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Например! Надбавка за первый ранг составляет 1000 гривен, а за девятый – 200 гривен.

Что решения в отношении пенсионеров принимались ранее

Пенсионная система Украины постоянно трансформируется, и правила начислений становятся более строгими. Как мы сообщали ранее,тысячи украинцев рискуют вообще остаться без пенсии в 60 лет из-за недостаточного стажа, ведь с 2027 года требование увеличится до 34 лет официальной работы.

В то же время государство усиливает контроль за выплатами: пенсионеры могут потерять до 20% средств из-за незадекларированного трудоустройства, а в случае пребывания на полном государственном содержании с них удерживают до 75% пенсии.