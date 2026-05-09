Пенсія не "як у всіх": хто має право на виплати держслужбовця

Україні частина держслужбовців має право на спеціальну пенсію, однак для її призначення потрібно виконати визначені законом вимоги щодо стажу та роботи на державній службі. Який розмір таких виплат передбачений у 2026 році, читайте далі.

Чи існують "особливі" пенсії держслубовців?

Пенсії держслужбовців в Україні й досі працюють за окремими правилами, хоча сама система спеціальних виплат поступово звужується після реформ. Саме через це тема таких пенсій регулярно викликає дискусії: більшість українців виходять на пенсію за загальною системою, тоді як частина колишніх чиновників має доступ до іншої моделі нарахування.

Переломним став 2016 рік, коли в Україні реформували державну службу. Після цього нові держслужбовці фактично втратили можливість формувати право на спеціальну пенсію. Водночас для тих, хто вже мав необхідний стаж до змін у законодавстві, ці умови зберегли.

Через це сьогодні отримати таку пенсію можуть переважно люди, які тривалий час працювали у державному секторі ще до реформи. У Пенсійному фонді України пояснюють, що головна умова зараз це стаж державної служби.

Право на спеціальну пенсію мають ті, хто станом на травень 2016 року працював держслужбовцем і мав щонайменше 10 років такого стажу.

Важливо! Також виплати доступні людям, які відпрацювали на держслужбі 20 і більше років, навіть якщо пізніше залишили систему.

Сам механізм розрахунку відрізняється від звичайної пенсії за віком. У 2026 році держслужбовцям нараховують пенсію у розмірі 60% зарплати, з якої сплачувалися внески. Для багатьох це означає вищі виплати порівняно із середньою пенсією в країні.

Цікаво, що для колишніх держслужбовців, які вже не працюють у системі, пенсію рахують не за старою зарплатою, а за актуальною середньою оплатою праці відповідної посади та рангу. Тобто зміни зарплат у держсекторі можуть впливати і на майбутні пенсійні нарахування.

Які вимоги до пенсії держслужбовця?

Втім, вимоги до виходу на таку пенсію залишаються високими. Чоловікам потрібно досягти 62 років і мати щонайменше 35 років страхового стажу. Для жінок вимога щодо стажу становить не менше 30 років, зауважує ПФУ.

Суперечки навколо спеціальних пенсій не вщухають уже багато років. Критики вважають, що окремі правила створюють нерівність між пенсіонерами. Натомість прихильники системи нагадують: держслужба завжди мала особливі умови роботи, високий рівень відповідальності та обмеження, тому й пенсійні гарантії були іншими.

Фактично пенсії держслужбовців сьогодні це лише залишок старої системи, яка поступово відходить у минуле, але все ще продовжує впливати на українську пенсійну модель.

Чи зріс розмір пенсії у 2026 році?