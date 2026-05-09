Существуют ли "особые" пенсии госслужащих?

Пенсии госслужащих в Украине до сих пор работают по отдельным правилам, хотя сама система специальных выплат постепенно сужается после реформ. Именно поэтому тема таких пенсий регулярно вызывает дискуссии: большинство украинцев выходят на пенсию по общей системе, тогда как часть бывших чиновников имеет доступ к другой модели начисления.

Переломным стал 2016 год, когда в Украине реформировали государственную службу. После этого новые госслужащие фактически потеряли возможность формировать право на специальную пенсию. В то же время для тех, кто уже имел необходимый стаж до изменений в законодательстве, эти условия сохранили.

Поэтому сегодня получить такую пенсию могут преимущественно люди, которые длительное время работали в государственном секторе еще до реформы. У Пенсионном фонде Украины объясняют, что главное условие сейчас это стаж государственной службы.

Право на специальную пенсию имеют те, кто по состоянию на май 2016 года работал госслужащим и имел не менее 10 лет такого стажа.

Важно! Также выплаты доступны людям, которые отработали на госслужбе 20 и более лет, даже если позже оставили систему.

Сам механизм расчета отличается от обычной пенсии по возрасту. В 2026 году госслужащим начисляют пенсию в размере 60% зарплаты, с которой уплачивались взносы. Для многих это означает более высокие выплаты по сравнению со средней пенсией в стране.

Интересно, что для бывших госслужащих, которые уже не работают в системе, пенсию считают не по старой зарплате, а по актуальной средней оплате труда соответствующей должности и ранга. То есть изменения зарплат в госсекторе могут влиять и на будущие пенсионные начисления.

Какие требования к пенсии госслужащего?

Впрочем,, требования к выходу на такую пенсию остаются высокими. Мужчинам нужно достичь 62 лет и иметь не менее 35 лет страхового стажа. Для женщин требование по стажу составляет не менее 30 лет, отмечает ПФУ.

Споры вокруг специальных пенсий не утихают уже много лет. Критики считают, что отдельные правила создают неравенство между пенсионерами. Зато сторонники системы напоминают: госслужба всегда имела особые условия работы, высокий уровень ответственности и ограничения, поэтому и пенсионные гарантии были другими.

Фактически пенсии госслужащих сегодня это лишь остаток старой системы, которая постепенно уходит в прошлое, но все еще продолжает влиять на украинскую пенсионную модель.

