Українці з II групою інвалідності можуть отримати до 10 тисяч гривень: які умови одержання

Пенсія по інвалідності є індивідуальною для українців. Тобто конкретної, чіткої грошової виплати не передбачено. Сума коштів "продиктована" страховим стажем та групою.

Яка пенсія для українців з II групою інвалідності?

Зокрема особи з II групою отримують 90% від виплати за віком, про що йдеться на Урядовому порталі.

Читайте також Допомога на комуналку для осіб з інвалідністю: чи може отримати допомогу III група

Така пенсія призначається людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Крім того, необхідна тривалість стажу залежить від віку, в якому інвалідність було встановлено.

Слід додати: грошова виплата призначається з дня встановлення інвалідності. Але за умови, що заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Що робити, якщо заяву подано пізніше? Це просто означає, що пенсія призначається з дня звернення за нею.

Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення цієї інвалідності. Про це наголосили у Пенсійному фонді.

Наприклад, якщо згідно з розрахунками, пенсія за віком становить 7 тисяч, то виплати – у випадку інвалідності – (саме II групи) будуть становити 6 300 гривень. Якщо ж пенсія виходить у сумі 10 тисячі гривень, то виплата за "другою групою" буде 9 тисяч гривень.

Що ще слід знати українцям з інвалідністю?