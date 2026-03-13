Українці з II групою інвалідності можуть отримати до 10 тисяч гривень: які умови одержання
- Українці з II групою інвалідності отримують 90% від виплати за віком, за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років.
- Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців від цього дня.
Пенсія по інвалідності є індивідуальною для українців. Тобто конкретної, чіткої грошової виплати не передбачено. Сума коштів "продиктована" страховим стажем та групою.
Яка пенсія для українців з II групою інвалідності?
Зокрема особи з II групою отримують 90% від виплати за віком, про що йдеться на Урядовому порталі.
Така пенсія призначається людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Крім того, необхідна тривалість стажу залежить від віку, в якому інвалідність було встановлено.
Слід додати: грошова виплата призначається з дня встановлення інвалідності. Але за умови, що заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
Що робити, якщо заяву подано пізніше? Це просто означає, що пенсія призначається з дня звернення за нею.
Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення цієї інвалідності. Про це наголосили у Пенсійному фонді.
Наприклад, якщо згідно з розрахунками, пенсія за віком становить 7 тисяч, то виплати – у випадку інвалідності – (саме II групи) будуть становити 6 300 гривень. Якщо ж пенсія виходить у сумі 10 тисячі гривень, то виплата за "другою групою" буде 9 тисяч гривень.
Що ще слід знати українцям з інвалідністю?
- Якщо припинили нараховувати виплати по інвалідності, то слід звернутися до Пенсійного фонду та описати свою проблему. Також можна зателефонувати за номером 1545 та залишити скаргу. Якщо особа не отримала відповіді, то вже час подати позов до адміністративного суду.
- Зокрема індексація пенсій відбулася і для виплат по інвалідності. Але підвищення є індивідуальним. Вищі виплати отримають українці з більшим стажем та вищою зарплатою (але офіційної, з якої були сплачені внески).