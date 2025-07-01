Як зросте пенсія для людей з II групою інвалідності у липні 2025

Пенсії по інвалідності влітку не зростатимуть. Ці виплати і надалі визначатимуться індивідуально, з урахуванням всіх обставин.

Як визначається пенсія по інвалідності

На пенсію по інвалідності впливають вік, обставини набуття інвалідності, виплата за віком та інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Новий перегляд програми EFF: чи отримає Україна транш від МВФ у 2025 році

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Як вікова пенсія впливає на виплату по інвалідності:

громадяни з інвалідністю I групи мають отримати – 100% пенсії за віком;

інвалідністю II групи – 90%;

інвалідністю III групи – 50%.

Яка мінімальна пенсія по інвалідності зараз

На розмір мінімальної пенсії по інвалідності для людей з II групою впливає чи працює ця особа :