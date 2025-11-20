Пенсія для людини зі статусом УБД: яку виплату можна отримувати у листопаді 2025 року
- Людина зі статусом УБД може вийти на пенсію у віці 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності відповідного страхового стажу.
- Мінімальна пенсія для учасників бойових дій у 2025 році становить 210% від прожиткового мінімуму.
Для учасників бойових в дій Україні передбачено багато різних пільг та типів допомоги. Крім того, людина з таким статусом може передчасно вийти на пенсію.
Які пенсія в людини зі статусом УБД у 2025 році?
Однак страховий стаж тут теж слід враховувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок,
– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Зокрема до пенсії УБД встановлюються:
- підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;
- грошова допомога на прожиття – 40 гривень;
- щомісячна державна адресна допомога до пенсії – у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень тощо, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 гривень.
Слід додати: мінімальна пенсія для учасника бойових дій у 2025 році не може бути меншою, ніж 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто виплата не може бути меншою за 5 528 гривень. Якщо ж пенсія з усіма доплатами виявиться нижчою, то держава виплачуватиме щомісяця адресну допомогу.
Крім того, згідно з українським законодавством, розмір пенсії в осіб з повною вислугою років (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) становитиме 65% грошового забезпечення.
Важливо! За кожен додатковий рік вислуги додається ще 3%, але не більше 70% від сум грошового забезпечення.
Що ще слід знати УБД?
Військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримувати додаткові надбавки та бонуси при різних обставинах. Наприклад, під час демобілізації або до державних свят.
Також учасники бойових дій мають право на пізні пільги від держави. Наприклад, знижки на комунальні послуги.