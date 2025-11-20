Пенсия для человека со статусом УБД: какую выплату можно получать в ноябре 2025 года

Для участников боевых в действий Украины предусмотрено много различных льгот и типов помощи. Кроме того, человек с таким статусом может преждевременно выйти на пенсию.

Какие пенсия у человека со статусом УБД в 2025 году?

Однако страховой стаж здесь тоже следует учитывать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. В частности к пенсии УБД устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность; денежная помощь на проживание – 40 гривен; ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии – в случае, когда ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений и т.д., кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 гривен.

Следует добавить: минимальная пенсия для участника боевых действий в 2025 году не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть выплата не может быть меньше 5 528 гривен. Если же пенсия со всеми доплатами окажется ниже, то государство будет выплачивать ежемесячно адресную помощь.

Кроме того, согласно украинскому законодательству, размер пенсии у лиц с полной выслугой лет (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) составит 65% денежного обеспечения.

Важно! За каждый дополнительный год выслуги добавляется еще 3%, но не более 70% от сумм денежного обеспечения.

Что еще следует знать УБД?