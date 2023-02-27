Пенсія для військових з 1 березня: як зміняться виплати
27 лютого 2023, 15:37Читать новость на русском
Джерело:НП
Військові мають право вийти на пенсію не тільки за віком, але й за вислугу років. Тоді їхня пенсія має становити не менше, ніж 3 854 гривень.
Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсіонери отримають підвищення до пенсій через індексацію у 20%. У число категорій, яким здійснять індексацію, входять й військові пенсіонери.
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Коли військовий може вийти на пенсію
- Для того, щоб вийти на пенсію за вислугу років, військовослужбовці повинні мати незалежно від віку, не менше ніж 25 календарних років вислуги;
- у випадку досягнення 45 років у день звільнення та наявність стажу 25 років й старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.
Українцям підвищать пенсію: наскільки
З березня українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Відтак максимальне підвищення буде у тих, хто отримує вищу пенсію:
- Пенсія 2 100 гривень – підвищення на 420 гривень;
- Пенсія 3 000 гривень – зростання на 600 гривень;
- Пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень;
- Пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень;
- Пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень;
- Пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.
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Мінімальна пенсія в Україні станом на 1 січня 2023 року становить 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень.