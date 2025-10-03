Після виходу на пенсію усі учасники бойових дій в Україні мають право на пенсійне забезпечення. Втім, сума виплат визначається індивідуально і залежить від кількох чинників.

Який розмір пенсій для УБД в Україні?

Розмір пенсії для УБД визначається за законом України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Перерахунок пенсій: чи очікувати українцям індексації виплат до кінця 2025 року

Сума пенсійних виплат для військових залежить від двох факторів:

тривалості набутого страхового стажу УБД;

отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

У 2025 році мінімальний розмір пенсії для УБД в Україні не може бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Якщо після розрахунку пенсія з усіма доплатами, нижче цієї суми, держава щомісяця виплачує військовому адресну допомогу у розмірі що не вистачає до мінімуму.

Окрім того, учасники бойових дій можуть отримувати надбавки до пенсії:

доплату у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень (за законом № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни").

На які пенсійні пільги мають право УБД?

При цьому учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком. Втім, для цього вони мають відповідати кільком умовам:

чоловіки повинні досягти 55 років та мати 25 років страхового стажу;

жінкам необхідно досягти 50 років та набути не менш як 20 років стажу.

Зауважте що за даними ПФУ, стаж військовим у зоні бойових дій зараховують у співвідношенні 1:3. Це означає, що один місяць на передовій обчислять як три.

Важливо! Конкретний перелік учасників бойових дій визначається статтею 6 Закону України від № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які ще пенсії можуть отримувати військові?