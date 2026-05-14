Майже 19 тисяч гривень: хто з українців може отримати таку пенсію

У березні 2026 року відбулась індексація пенсій в Україні. Вона проводиться щорічно та змінює розмір виплат для населення. Зокрема зазнали змін й пенсії по інвалідності.

Хто з українців може отримати пенсію майже 19 тисяч гривень?

Були також встановлені й гарантії щодо виплат, про що йдеться у Пенсійному фонді.

З 1 березня збільшили пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, зокрема й для тих, хто отримає її внаслідок війни. Група інвалідності безпосередньо впливає на розмір виплати.

Таким чином, з початку весни пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи – збільшили з 16 847 гривень до 18 885 гривень (на 2 038 гривень);

II групи – з 13 822 гривень до 15 494 гривні (на 1 672 гривні);

III групи – з 9 478 гривень до 10 625 гривень (на 1 147 гривень);

учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – з 5 528 гривень до 6 197 (на 669 гривень).

Зверніть увагу! Це означає, що особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати майже 19 тисяч гривень.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься у виплатний період. Тобто з 4 по 25 число місяця.

Чому українцям можуть відмовити у виплати по інвалідності?

В Україні можуть відмовити у виплатах по інвалідності. Про це повідомили у Дії.

Причини зазвичай дві:

Особа не має права на призначення пенсії по інвалідності; Подано не всі необхідні документи.

Хто і чому може втратити свої пенсії?

Пенсіонери можуть втратити свої пенсії, якщо не попередять Пенсійний фонд про важливі зміни. Про це наголосили у ПФУ.

Йдеться про такі зміни:

паспорта чи прізвища;

контактних даних;

банківських реквізитів;

місця роботи або відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Повідомити про них можна Пенсійний фонд особисто, через електронний кабінет або поштою. Для попередження людина має лише 10 днів.

Важливо! Якщо пенсіонер чи пенсіонерка не повідомить про зміни, то може виникнути переплата. А її вже доведеться повернути.

Що ще варто знати про пенсії по інвалідності?

Відмовити у призначенні пенсії по інвалідності можуть зокрема через відсутність або неправильне оформлення довідки МСЕК. Це є частою проблемою при оформленні подібних виплат.

Також на отримання цього виду пенсії впливає недостатній стаж, помилки у документах тощо.

Адвокат Руслан Ружицький прокоментував ситуацію з довідками про інвалідність у контексті мобілізації в Україні. Експерт розказав для 24 Каналу, що ідея скасування таких довідок (саме з погляду закону) – це дуже проблематична.

Зокрема є труднощі щодо третьої групи інвалідності. Людям із цією групою надається відстрочка, але ВЛК може визнати їх придатними до військової служби.