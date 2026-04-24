Пенсія у Німеччині: яка виплата вважається межею бідності

У Німеччині виникли серйозні проблеми. Згідно зі статистикою, багато громадян не здатні виживати на свою пенсію. У зв’язку з цим вони були змушені отримувати базову соціальну допомогу за віком.

Що слід знати про пенсійні виплати у Німеччині?

У 2024 році зокрема був встановлений рекорд – цю виплату отримали 740 тисяч осіб, про що пише Ausnews з посиланням на дані Statista.

Офіційні цифри свідчать, що понад 13 мільйонів людей у Німеччині вважаються бідними. Згідно зі звітом Федерального статистичного відомства від 3 лютого 2026 року, близько 13,3 мільйона людей у країні мають дохід нижчий за межу бідності — це 16,1% населення.

Зверніть увагу! У 2025 році таких було 15,5%.

Євросоюз визначає людину як ту, що перебуває під ризиком бідності, якщо її дохід становить менше ніж 60% від середнього доходу по країні. Абсолютна бідність настає, коли людина не може забезпечити собі фізичний прожитковий мінімум, і тоді вона має право на базову соціальну допомогу за віком: із січня 2024 року для одинокої людини це 563 євро на місяць.

Зокрема у поточному році офіційна межа бідності для одиноких людей зросте приблизно до 1 380 євро.

А середня страхова пенсія у 2025 році становила лише 1 100 євро на місяць:

чоловіки отримували в середньому 1346 євро;

а жінки — від 930 до 955 євро.

Дослідження DataPulse показує, що в Європі лише у чотирьох країнах пенсії вистачає на життя, а Німеччина, як і ще 24 держави, названа "країною дефіциту".

– йдеться у матеріалі.

Проблема полягає ще й у тому, що багато пенсіонерів через сором відмовляються від базової соціальної допомоги: приблизно 60% тих, хто має право на допомогу, не користуються нею.

Водночас базова соціальна допомога у Німеччині призначається людям у старості або при повній непрацездатності. Але для цього потрібно:

або досягти офіційного пенсійного віку;

або бути постійно повністю непрацездатним та бути 18-річним або старше.

Заява подається до місцевого соціального відомства.

Якщо ви отримуєте невелику пенсію, разом із повідомленням про пенсію вам зазвичай надсилають бланк заяви, але це ще не означає, що ви точно маєте право на виплати, адже пенсійне страхування не перевіряє ваш реальний дохід і майно.

– пояснили у тексті.

Якщо бланк не надійшов, то його слід запросити безпосередньо в соцвідомстві.

Допомога призначається лише на 12 місяців, а потім слід подавати вже нову заяву.

Цікаво! Торік експерти оцінили 52 пенсійні системи у світі. До першої трійки потрапили Нідерланди, Ісландія й Данія. Країни оцінювали на основі стійкості та цілісності. Про це йдеться у звіті Інституту Mercer CFA.

