Які умови для виходу на пенсію в Німеччині?

Українцям, які хочуть отримувати пенсійні виплати, не зарахують періоди роботи в Україні, пише 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

Щоб українець мав зможу вийти на пенсію в Німеччині, потрібно пропрацювати офіційно щонайменше 5 років у цій країні та сплачувати страхові внески до німецького пенсійного фонду.

Разом з тим окрім 5 років стажу, потрібно досягти ще й пенсійного віку: у Німеччині він вищий, ніж в Україні. З 2024-го він був понад 65 років, у 2025-му – понад 66, а до 2031-го повинен зрости до 67 років.

Якщо говорити про німців, то вони можуть вийти на пенсію раніше за умови дотримання певних вимог. Наприклад, це можливо, якщо мати 45 років стажу.

Який розмір пенсій в Німеччині?

Якщо в Україні є поняття "мінімальна пенсія", то в Німеччині такої немає, пише 24 Канал з посиланням на DW.

У середньому пенсіонери в Німеччині, які мають стаж 45 років, отримують 1 668 євро на місяць (близько 82 399 гривень). Водночас кожен четвертий німець із таким стажем отримує менше 1 300 євро (близько 64 200 гривень). Розміри пенсії можуть відрізнятися в різних регіонах:

У західній Німеччині вони вищі – пенсія з 45-річним стажем становить 1 729 євро (близько 85 412 гривень);

А в східній частині країни – 1 527 євро (близько 75 433 гривні).

Розміри пенсій у чоловіків у середньому більші, ніж у жінок – 1 778 євро проти 1 449 євро, але це пояснюють тим, що жінки, будучи в шлюбі, "роками не мали власного доходу".

Зауважте! Обрахунок здійснювався за офіційним курсом НБУ станом на 28 грудня.

