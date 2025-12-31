16 тисяч гривень пенсії у 2026 році: кому доступні такі виплати по інвалідності
- Військовослужбовці можуть отримати пенсію по інвалідності незалежно від наявного страхового стажу, якщо інвалідність набута під час виконання військових обов'язків або проходження служби.
- Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та причини її отримання, з максимальними виплатами до 100% від грошового забезпечення для I групи.
Захисники, які отримали інвалідність на завданні чи унаслідок проходження служби, мають особливі умови для отримання пенсії по інвалідності. Її розмір може сягати 16 тисяч гривень, проте може бути й більшим.
Які умови для отримання військової пенсії по інвалідності?
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Це може бути:
- У період проходження служби;
- Або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- Або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Який розмір пенсії по інвалідності для військових?
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Якщо інвалідність набута у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (захистом Батьківщини):
- I група – 100% сум грошового забезпечення;
- II група – 80% сум грошового забезпечення;
- III група – 60% сум грошового забезпечення.
Якщо інвалідність набута у зв'язку з проходженням військової служби:
- I група – 70% сум грошового забезпечення;
- II група – 60% сум грошового забезпечення;
- III група – 40% сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
- І група – 16 847 гривень;
- ІІ група – 13 822 гривні;
- ІІІ група – 9 478 гривень.
Як військовому оформити пенсію?
Перший крок — встановлення втрати відсотку працездатності, через Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Вони ж визначають військову групу інвалідності, від якої залежить розмір пенсії. Далі необхідно зібрати перелік документів для оформлення пенсії по інвалідності, зокрема:
- висновок ЕКОПФО;
- рішення ВЛК;
- документи про проходження військової служби;
- наказ про звільнення;
- медичні довідки;
- паспорт, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання.
Зібрані документи подаються до Пенсійного фонду України або через ЦНАПи, в залежності від обставин. Рішення приймається протягом 10 днів з моменту подання повного пакету документів.
Що відомо про пенсії в Україні?
З січня 2026 року в Україні збільшиться мінімальна пенсія з 2 361 до 2 595 гривень, а максимальна з 23 610 до 25 950 гривень. Надбавки отримають ветерани, пенсіонери з особливими заслугами та ті, хто має понаднормовий стаж, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.
Працюючий пенсіонер у 2026 році може втратити право на автоматичну індексацію пенсії, а надбавки та доплати тимчасово не нараховуються. Пенсіонер, який відкладає вихід на пенсію на п’ять років, втрачає близько 420 000 гривень недоотриманих виплат, навіть якщо пенсія зростає на 0,5 – 0,75% за кожен місяць.
Після досягнення 65 років пенсії в Україні автоматично перераховуються, підвищуючи виплати для незайнятих пенсіонерів. Мінімальна пенсія встановлюється на рівні 40% від мінімальної зарплати, але не нижче прожиткового мінімуму, і зростатиме з підвищенням мінімальної зарплати.