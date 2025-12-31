16 тисяч гривень пенсії у 2026 році: кому доступні такі виплати по інвалідності

Захисники, які отримали інвалідність на завданні чи унаслідок проходження служби, мають особливі умови для отримання пенсії по інвалідності. Її розмір може сягати 16 тисяч гривень, проте може бути й більшим.

Які умови для отримання військової пенсії по інвалідності?

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня

Це може бути:

У період проходження служби; Або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби; Або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Який розмір пенсії по інвалідності для військових?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Якщо інвалідність набута у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (захистом Батьківщини):

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Якщо інвалідність набута у зв'язку з проходженням військової служби:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група – 16 847 гривень; ІІ група – 13 822 гривні; ІІІ група – 9 478 гривень.

Як військовому оформити пенсію?

Перший крок — встановлення втрати відсотку працездатності, через Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Вони ж визначають військову групу інвалідності, від якої залежить розмір пенсії. Далі необхідно зібрати перелік документів для оформлення пенсії по інвалідності, зокрема:

висновок ЕКОПФО;

рішення ВЛК;

документи про проходження військової служби;

наказ про звільнення;

медичні довідки;

паспорт, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання.

Зібрані документи подаються до Пенсійного фонду України або через ЦНАПи, в залежності від обставин. Рішення приймається протягом 10 днів з моменту подання повного пакету документів.

Що відомо про пенсії в Україні?