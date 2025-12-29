Виплати по інвалідності: яку пенсію нараховують людям з ІІІ групою
- Пенсія по інвалідності для ІІІ групи становить 50% від пенсії за віком.
- Для призначення пенсії по інвалідності потрібен страховий стаж від 1 до 15 років залежно від віку втрати працездатності.
Українці, які втратили працездатність внаслідок травм чи хвороб, можуть розраховувати на щомісячну грошову підтримку від держави. Яка пенсія призначається для осіб з ІІІ групою інвалідності, розкажемо далі.
Яка пенсія по інвалідності для ІІІ групи?
За законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності призначається людям за наявності від 1 до 15 років страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Що приносить більше грошей: пенсія за віком чи по інвалідності
Тривалість стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, визначається залежно від віку, в якому була людина втратила працездатність.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– говорять у ПФУ.
Розмір пенсії по інвалідності обраховується у відсотках від пенсії за віком, на яку має право отримувач:
- особам з ІІІ групою інвалідності – 50% від пенсії за віком.
Зауважте! Призначають пенсію на увесь час встановлення інвалідності. Проте подати заяву необхідно не пізніше трьох місяців від моменту встановлення інвалідності. Тоді виплати будуть нараховувати одразу. Якщо ж людина не вклалася у цей термін, тоді пенсію призначать з дня звернення за нею.
Яка пенсія для осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни?
Водночас виплати по інвалідності для військових нараховують за іншим законом – "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише ПФУ.
Розмір пенсій військовим залежить від того, отримана інвалідність через війну чи ні.
Особам з інвалідністю через війну пенсію призначають у відсотках від грошового забезпечення:
- для людей з ІІІ групою інвалідності – 60%.
У випадку, якщо інвалідність настала не внаслідок війни, виплати будуть менші. Залежать від групи інвалідності:
- для ІІІ групи – 40% від грошового забезпечення.
Важливо! Військові можуть розраховувати на пенсію по інвалідності, якщо вона встановлена під час служби в армії, протягом трьох місяців від дня звільнення чи після завершення тримісячного терміну, але якщо інвалідність спрчинена захворюваннями внаслідок служби.
Які пільги для людей з інвалідністю?
Люди з інвалідністю мають право на державні пільги. Вони можуть безкоштовно проходити реабілітацію та отримувати технічні засоби – протези, інвалідні візки, слухові апарати та інше необхідне обладнання.
Також передбачене санаторно-курортне лікування за медичними показаннями, участь у програмі "Доступні ліки" та знижка 50% на рецептурні медикаменти для осіб з інвалідністю І та ІІ групи. Окремо гарантується першочергове право на покращення житлових умов.
Особи з інвалідністю І групи мають пріоритет під час перетину кордону. Люди з інвалідністю І та ІІ груп, а також діти з інвалідністю можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом (крім маршрутних таксі).
Загалом комунальні пільги для людей з інвалідністю не передбачені. Виняток – особи з інвалідністю внаслідок війни, які звільняються від оплати житлово-комунальних послуг у межах установлених норм площі.